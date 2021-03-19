"Финам" рекомендует покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой 166,60 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой 166,60 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 21,61%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

" Мы видим хороший потенциал, который объяснятся главным образом отличным менеджментом, а также возможностью компании выиграть от экономии масштаба, снижая свои издержки и делая бизнес более маржинальным", - пишет эксперт "Финама" Артемий Шамшуков.

Аналитик приводит несколько аргументов в пользу рекомендации:

- Компания отличается способностью масштабировать бизнес, что делает его более клиентоориентированным и технологичным;

- "Детский мир" транспарентен и понятен в своих целях на ближайшее будущее;

- Умелое управление компанией менеджментом, что выражается в большей операционной рентабельности в сравнении с продуктовым ретейлом, даже несмотря на демографические сложности и высокую конкуренцию. Способность "Детского мира" быстро и грамотно адаптироваться под любые реалии;

- Компания выигрывает от действий государства по стимулированию рождаемости в России.

При этом Шамушков обращает внимание, что инвесторам нужно помнить о рисках. Среди основных, по его мнению, зависимость от внешних поставок товаров, а также глобальный тренд на снижение использования пластика - основного материала для изготовления игрушек.

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