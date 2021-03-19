Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3900-3950 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3900-3950 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Георгия Суркова.

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Покупатели фиксируют позиции после достижения исторического максимума, вероятна краткосрочная консолидация. Индикатор RSI отступил до нейтрального уровня. Ближайшей значимой поддержкой выступает 50-дневная скользящая средняя на уровне 3860 пунктов", - отмечает Сурков.

Эксперт напоминает, что 18 марта мировые фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику на фоне очередного глобального скачка заболеваемости COVID-19, что может привести к ужесточению карантинных мер в еврозоне. Важным фактором остается давление на рост доходностей трежерис, что способствует перетоку капитала из акций "роста" в компании "стоимости". Фьючерсный рынок по-прежнему предполагает, что повышение ключевой ставки случится намного раньше, чем заявляет ФРС.

Согласно данным по первичным заявкам на пособие по безработице, опубликованным 18 марта, показатель продемонстрировал рост до 770 тыс. человек, что превышает консенсус экономистов на 70 тыс. и также подогревает темпы коррекции на фондовых площадках, подчеркивает аналитик инвесткомпании.

Опубликованный 18 марта индекс деловой активности ФРС штата Филадельфия подскочил до 51,8 с 23,1 в предыдущем месяце, что является рекордно высоким показателем начиная с 1973 года и указывает на стремительное восстановление американской экономики в производственном секторе.

19 марта состоится крупная экспирация опционов на фондовом рынке США, что, на взгляд Суркова, может увеличить объем торгов на бирже ближе к закрытию рынка и оказать давление на котировки.

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