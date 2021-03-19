ЦБ РФ подтвердил реноме "осторожного" регулятора, повысив ставку на 25 б.п. - "ЛОКО-Инвест"

ЦБ РФ подтвердил реноме "осторожного" регулятора, повысив ставку на 25 б.п., до 4,50%, отмечается в комментарии "ЛОКО-Инвест".

"ЦБ вновь оказался "непредсказуемым" для большинства (включая нас) аналитиков, повысив ставку на 25 б.п. до 4,50%, хотя такой исход был вполне допустим, - указывает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. - Основные аргументы - более высокая траектория инфляции с начала года при повышенных инфляционных ожиданиях, а также более динамичное восстановление потребительского спроса из-за вакцинации и ожиданий восстановления мирового спроса (в том числе благодаря бюджетным стимулам в США и других странах), дальнейшего снятия ограничений, все еще закрытых для туризма границ и инфляционных факторов со стороны предложения".

На взгляд эксперта, регулятор явно заявил о необходимости возвращения к нейтральной политике (ключевая ставка 5-6%), при этом сроки и темпы возврата в это состояние будут определяться с учетом фактической и прогнозной инфляции и баланса внешних/внутренних рисков, в том числе связанных с динамикой финансовых рынков и геополитики ("привет" Байдену). Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных, поэтому ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

По мнению Полевого, комментарий ЦБ говорит о высокой вероятности повышения ставки на 25 б.п. в апреле с возможностью ее роста еще на 25-50 б.п. до начала осени. Тем не менее, акцент на темпах восстановления экономики, скорости вакцинации в РФ и динамике инфляции/инфляционных ожиданий оставляет регулятору пространство для различных сценариев по скорости дальнейших повышений и конечной точке.

"Также непонятно, как будет меняться бюджетная политики в преддверии выборов и планов властей по инвестированию ликвидной части ФНБ (что может как усилить совокупный спрос, так и поддержать рубль). Внешний и внутренний фон пока оправдывает такой быстрый разворот в политике, но у нас по-прежнему есть сомнения в фундаментальной силе потребительского спроса в РФ, да и по темпам вакцинации Россия серьезно отстает от других крупных стран. Наконец, рост ставки вряд ли остановит рост цен на продовольствие и часть эффектов на стороне "предложения", - пишет эксперт "ЛОКО-Инвест".

Рост рубля после решения подтверждает исходный тезис Полевого о положительном влиянии более жесткой политики на курс рубля, хотя ожидания новых санкций на следующей неделе обещают сохранение повышенной волатильности. На рынке ОФЗ немного проседают короткие выпуски при более стабильной динамике длинных бумаг, что, по мнению эксперта, также объяснимо, учитывая уже заложенные в цены ожидания полной нормализации политики уже до конца года.

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