"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR X5 Retail Group, сообщается в коммментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа X5 представила свои финансовые результаты за IV кв. 2020г. Несмотря на то, что год в целом у компании выдался крайне успешным, в последнем квартале рентабельность бизнеса оказалась под заметным давлением со стороны множества различных факторов. Среди них сезонность, активные промо-компании, дополнительные начисления по LTI и трансформации Карусели, а также повышенные налоги. Маржинальность EBITDA была ниже нашего прогноза и ожиданий рынка на 0,5-0,6 п.п.", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Наблюдательный совет X5 рекомендовал финальные дивиденды за 2020г в размере 30 млрд руб. или 110,49 руб. на GDR, что эквивалентно доходности на уровне 4,2%. Всего за год компания таким образом выплатит акционерам 50 млрд руб. против 30 млрд руб. в 2019 г., что соответствует комментариям менеджмента, подчеркивает Михайлин.

По мнению эксперта, в начале текущего года отечественные ритейлеры могут столкнуться с эффектом высокой базы, что скажется на сопоставимых результатах, хотя пандемия пока продолжает оказывать влияние на рынок.

"Тем не менее, мы полагаем, что X5 и дальше будет укреплять свои позиции и наращивать долю рынка в текущем году, а также выполнит поставленные цели по росту и рентабельности. За 2021г планируется открыть 1,5 тыс. магазинов (gross), обновить еще чуть больше 1,5 тыс. и сохранить рентабельность EBITDA выше 7%. Наша рекомендация для акций X5 Retail Group - "покупать", целевая цена находится на пересмотре", - заключает аналитик "Велес Капитала".

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