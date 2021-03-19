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Главная / Мнения аналитиков / "Префы" Сургутнефтегаза могут быть интересны в свете роста геополитической напряженности - BCS Express
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19 марта 2021 года 13:51
"Префы" Сургутнефтегаза могут быть интересны в свете роста геополитической напряженности - BCS Express
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" можно назвать защитной бумагой от геополитических рисков и даже снижения цен на нефть, отмечается в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. "Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" могут быть интересны в свете роста геополитической напряженности. В такие моменты рубль слабеет, благодаря чему компания получает прибыль на курсовых переоценках. Снижение стоимости нефти меньший негатив для "Сургутнефтегаза", чем для других представителей отрасли. Падение нефти может способствовать росту курса USD/RUB, что позитивно для прибыли компании. Наконец, дивидендная доходность "префов" в ближайшие 2,5 года может оставаться заметно выше среднерыночных значений. В 2021г дивдоходность акций может составить 9,8-12,6% по текущим котировкам. В дополнение к ожидаемым по итогам 2020г дивидендам это предполагает около 27-29,8% дивдоходности за 2020-2021гг", - отмечает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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