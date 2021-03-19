Вероятен рост котировок золота до $2000/унц. в среднесрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Вероятен рост котировок золота до $2000 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, при этом на краткосрочном горизонте возможны продажи золота инвесторами, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Золото отступило от локального максимума вблизи $1750 за тройскую унцию после заседания Федеральной резервной системы США, "желтый металл" корректируется при росте доходностей US Treasuries. Сохранение "голубиных" настроений ФРС при существенном улучшении прогнозов ВВП США (с 4,2% до 6,5% в 2021г) снижает спрос на золото, которое остается основным защитным активом. При этом выполнение антиинфляционной функции от золота пока также не требуется. Показатель ИПЦ в США остается ниже двухпроцентного таргета. До начала пандемии потребительская инфляция была на уровне 2,3%, а сейчас лишь 1,7% (г/г в феврале). При этом базовое значение ИПЦ ниже ожиданий, 1,3%", - указывает аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк.

Влияет на золото, по мнению эксперта, и ультрамягкий тон выступлений главы Казначейства США Джанет Йеллен. Будучи выбранной Джо Байденом на пост главы казначейства, она не может не поддерживать его планы по всестороннему стимулированию экономики.

Важным фактором для сырьевых активов вообще и для золота в частности стал скачок доходности 10-летних казначейских облигаций до 1,75% на торгах четверга, это спровоцировало небольшое укрепление доллара (до 91,75 п. по DXY) и фиксацию прибыли в золоте, подчеркивает Миронюк.

"Мы рассматриваем золото в среднесрочной и долгосрочной перспективе не только как безопасную гавань, но и как средство защиты капитала и хеджирования от инфляции и предполагаем рост котировок до $2000/тр. унцию. При этом на краткосрочном горизонте нескольких месяцев возможны продажи золота инвесторами. Локальный тренд снижения котировок может прерваться при поступлении более убедительных сигналов роста инфляции в США в конце второго - третьем квартале 2021г", - прогнозирует эксперт "Фридом Финанс".

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