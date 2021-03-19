.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром в пятницу просел вслед за мировыми площадками, лидирует в откате нефтянка
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
Российская экономика вернется к докризисному уровню до конца года - глава ЦБ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что экономика России вернется на докризисный уровень до конца 2021 года. "Мы свой прогноз по росту ВВП будем уточнять в апреле (в ходе опорного заседания 23 апреля). Мы ожидаем, что рост продолжится...
 
Глава ЦБ: для рынка решение о повышении ставки не было неожиданным
Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. - до 4,50% годовых. Кривая ОФЗ и реакция курса на повышение ключевой ставки ЦБ говорят о том, что такое решение соответствовало ожиданиям рынка, заявила глава...
 
Инфляция в РФ достигла пика, либо близка к нему - Решетников
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что годовая инфляция в России достигла пика или близка к нему. Но основной вопрос, по его словам, заключается в том, как быстро начнет с него спускаться. "Что касается - на пике мы или нет - мы...
 
19 марта 2021 года 11:36

Рынок акций РФ утром в пятницу просел вслед за мировыми площадками, лидирует в откате нефтянка

Москва. 19 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу снизился вслед за внешними фондовыми площадками и обвалившейся нефтью (Brent локально откатывалась ниже $61,5 за баррель) из-за роста доходностей UST на фоне опасений вынужденного ужесточения монетарной политики Федрезерва США в условиях нарастающей инфляции, а также из-за напряженности в отношениях США и России. Индекс МосБиржи опустился в коридор 3450-3500 пунктов во главе с бумагами нефтяных компаний.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3473,56 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1476,29 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 74,12 рубля (-0,18 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу скорректировалась вниз до 1,68% годовых (-2,9%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,7%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу негативный: индексы Азии снижаются, сырьевые контракты под давлением. Ситуацию портит не только рост доходностей по облигациям США, но и смена правил игры Банком Японии. Также ухудшаются перспективы отношений США и Китая. Сырьевые валюты преимущественно испытывают слабость, хотя индекс доллара торгуется без существенных изменений.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, обвал нефти вызван ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, где ряд стран возобновили карантинные ограничения из-за очередного всплеска заражений COVID-19. Незадолго до этого произошел скандал с вакциной AstraZeneca, которая была запрещена в крупных европейских странах из-за возможных побочных эффектов. Всплеск заболеваний и медленная вакцинация в преддверии летнего сезона серьезно подорвали уверенность участников рынка в сильном спросе на нефть на горизонте ближайших месяцев.

Ранее ОПЕК+ прогнозировали на горизонте года дефицит нефти в размере 2 млн б/с с максимальным спросом в мае. При этом страны альянса продлили высокий уровень сокращений добычи до конца апреля, что спровоцировало ралли по нефтяным фьючерсам и привело котировки Brent в район $70 за баррель. Теперь позитивные прогнозы оказались под угрозой, что провоцирует коррекцию.

Фьючерсы на Brent в моменте протестировали поддержку $62 за баррель, которая в ближайшее время может устоять, и котировки будут консолидироваться в более высоком диапазоне $63-65 за баррель.

Вечером в пятницу будет опубликована свежая еженедельная статистика по буровой активности в США от нефтесервисной компании Baker Hughes. Динамика буровой активности является опережающим индикатором американской добычи, уровень которой в последние годы был важной составляющей рыночного баланса. С середины февраля тренд к росту числа активных буровых установок замедлился. В ближайшее время станет ясно, перейдет ли показатель к консолидации или продолжит рост. Продолжение роста числа буровых будет тревожным сигналом для нефти, указывающим на вероятность более высокого предложения со стороны США во II полугодии 2021 года, считает Галактионов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, опасения относительно роста инфляции в США и того, что ФРС все же придется пойти на более ранее повышение ставки, чем прогнозирует сам регулятор (большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС ожидают повышения ставки не ранее 2023 года), активизировали коррекционные настроения на мировых рынках.

Также фактором давления выступает ситуация с распространением коронавируса в Европе. Опасения, что третья волна пандемии окажет существенное сдерживающее влияние на восстановление европейской экономики на фоне необходимости ужесточения карантинных ограничений и задержек в процессе вакцинации, способствуют активизации продаж в рисковых активах.

Российский рынок акций попытается удержать позиции у нижней границы коридора 3450-3500 пунктов по индексу МосБиржи. Ближе к концу торговой сессии возможны попытки восстановления на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, считает Зварич.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,5-3% во главе с Nasdaq (-3%) из-за распродаж акций технологических компаний в условиях продолжающегося роста доходности гособлигаций США.

Инвесторы продолжают распродавать гособлигации США, рассчитывая на ускорение темпов инфляции по мере восстановления экономики, отмечает The Wall Street Journal. Доходность десятилетних US Treasuires превысила отметку 1,7% впервые с января 2020 года.

В пятницу снизились индексы в Азии (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), проседает Европа (индекс FTSE теряет более 1%), но подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

В последние шесть недель доходность долгосрочных гособлигаций США растет в связи с ожиданиями ускорения инфляции на фоне улучшения экономических данных и принятия в стране пакета мер фискальной поддержки объемом $1,9 трлн наряду с проводимой Федеральной резервной системой (ФРС) мягкой денежно-кредитной политикой, отмечает MarketWatch.

По итогам заседания, завершившегося в пятницу, Банк Японии сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии - около нуля. При этом центробанк увеличил допустимый диапазон колебания доходности 10-летних госбумаг - теперь он будет составлять от минус 0,25% до 0,25% (ранее от минус 0,2% до 0,2%).

Кроме того, регулятор сообщил, что отказывается от целевого объема программы выкупа биржевых индексных фондов (EFT) в 6 трлн иен ($55 млрд) в год, действовавшего с 2016 года. В марте 2020 года, на пике пандемии COVID-19, японский ЦБ заявил, что готов выкупать ETF в объеме 12 трлн иен в год, и в пятницу он подтвердил, что сохранит лимит программы на этом уровне и после того, как пандемия пойдет на спад.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены остаются под давлением продаж после обвала накануне до минимумов со 2 марта на фоне опасений инвесторов, связанных с растущей напряженностью в отношениях США и России; цена нефти Brent находится на $2,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $62,99 за баррель (-0,5% и -6,9% в четверг), апрельская цена WTI - $59,81 за баррель (-0,3% и -7,1% в четверг).

Снижение нефти по итогам этой недели может стать максимальным с октября - WTI подешевела на 9%. Негативом для рынка также является новый виток карантинных ограничений в Европе и приостановка использования вакцины от COVID-19 AstraZeneca в ряде европейских стран. Кроме того, снижению цен на нефть способствовал рост доходностей US Treasuries, который привел к укреплению доллара, а также сигналы снижения спроса в Азии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-8,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4,6%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,4%).

Просели акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,3%) на фоне известий, что компания в 2021 году планирует сместить основные выплаты акционерам на конец года, что в совокупности со снижением capex позволит группе снизить долговую нагрузку. "Ориентир по выплате не менее $200 млн за календарный год сохраняется. Однако в 2021 году рекомендации совета директоров по распределению большей части этой суммы ожидаются ближе к концу года. Рассчитываем, что смещение выплат вместе с ограниченным размером капитальных вложений позволят нам снизить долговую нагрузку", - заявил председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов, чьи слова приводятся в сообщении компании.

Подорожали АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+7,1%), бумаги ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+6,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6% и +4,6% "префы"), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 16,35 млрд рублей (из них 2,67 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,63 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,96 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 марта 2021 года 20:11
Рынок акций РФ на неделе снизился на санкционных рисках и опасениях ужесточения ДКП ФРС США
Рынок акций РФ на неделе снизился вслед за мировыми площадками и упавшей нефтью из-за роста доходностей UST на фоне опасений вынужденного ужесточения монетарной политики Федрезерва США в условиях нарастающей инфляции, а также на фоне санкционных рисков после агрессивной риторики президента США в адрес России. Индексы МосБиржи и РТС на неделе обновили максимумы, после чего откатились ниже рубежей 3500 и 1500 пунктов, при этом распродажи сдерживались спросом со стороны нерезидентов.    читать дальше
.
19 марта 2021 года 19:55
Рубль вечером растерял часть прироста к доллару и евро на фоне негативной динамики мировых рынков
Москва. 19 марта. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль сократил прирост к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
19 марта 2021 года 19:21
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на внешнем негативе и решении ЦБ РФ о повышении ставки
Москва. 19 марта. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на фоне негативной динамики внешних площадок, напряженности в отношениях США и России и решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта; индекс МосБиржи опустился в район 3475 пунктов, РТС - в район 1474 пунктов.    читать дальше
.
19 марта 2021 года 19:00
Коррекционный рост цен евробондов РФ в середине недели сменился новой волной падения
Москва. 19 марта. Коррекционный рост цен российских еврооблигаций в середине недели сменился новой волной падения вслед за возобновившимся ростом базовых процентных ставок, а также возросших санкционных рисков. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились за счет более активного снижения котировок отечественных бумаг по сравнению с американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries).    читать дальше
.
19 марта 2021 года 18:41
ПСБ рекомендует держать акции Акрона с целью 6638 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет умеренно-позитивный взгляд на акции "Акрона", подтверждая рекомендацию "держать" с целевым уровнем 6638 руб. за штуку, говорится в комментарии банка. "Финансовая отчетность" Акрона" по итогам IV кв. и 2020 года показала рост выручки компании на 4% г/г за счет...    читать дальше
.
19 марта 2021 года 18:16
Повышение ставки ЦБ - сигнал о его приверженности политике контроля за инфляцией - ИКСИ
Повышение ставки на 25 б.п., до 4,50%, следует рассматривать в качестве сигнала ЦБ относительно его приверженности политике контроля за инфляцией, динамика которой в последнее время складывалась выше прогноза регулятора, говорится в комментарии аналитика Института комплексных стратегических...    читать дальше
.
19 марта 2021 года 17:49
Котировки GDR ЛСР обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе - "Финам"
Котировки GDR Группы "ЛСР" обладают потенциалом роста в среднесрочной перспективе, считает аналитик отдела анализа акций "Финама" Наталия Пырьева. "За последние 12 месяцев котировки бумаг Группы "ЛСР" подорожали на 59,5% и сейчас находятся в коррекционной фазе после того, как обновили свой...    читать дальше
.
19 марта 2021 года 17:27
Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 5% к концу 2021г - Совкомбанк
Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 5% к концу текущего года, говорится в комментарии Совкомбанка. "Банк России ожидаемо для нас перешёл к ужесточению денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции - повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых. Основными аргументами в пользу...    читать дальше
.
19 марта 2021 года 17:01
Рубль останется в диапазонах 73-75 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшие месяцы - Совкомбанк
Курс рубля, вероятно, останется в диапазонах 73-75 руб./$1 и 87-89 руб./EUR1 в ближайшие месяцы, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Повышение рублевой реальной процентной ставки, постепенное замедление инфляции и смягчение ограничений на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ будут...    читать дальше
.
19 марта 2021 года 16:40
Цена нефти, скорее всего, сильно превысит уровень $70/барр. к середине 2021г - Julius Baer
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, сильно превысят уровень в $70 за баррель к середине текущего года, говорится в комментарии Julius Baer. "Мы считаем, что рынок нефти находится в состоянии временной консолидации. Фундаментальные показатели практически не изменились. Заминка с вакцинацией...    читать дальше
.
19 марта 2021 года 16:13
Котировки GDR X5 могут вырасти на 14% в долгосрочной перспективе - ПСБ
Котировки GDR X5 Retail Group могут вырасти на 14% от текущего уровня (с учетом рекомендованных дивидендов) в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "На фоне высокого роста выручки X5 продолжила наращивать долю рынка (12,8% в 2020 году по сравнению с 11,5% в 2019...    читать дальше
.
19 марта 2021 года 16:01
Рубль днем повышается к доллару и евро, отыгрывая решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку впервые с декабря 2018г
Москва. 19 марта. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая первое с декабря 2018 года повышение ключевой ставки. Банк России поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,5%, вопреки мнению подавляющего большинства аналитиков.    читать дальше
.
19 марта 2021 года 15:46
Бумаги En+, ЛСР и Эталона будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги En+, Группы "ЛСР" и Группы "Эталон" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. En+ опубликует финансовые результаты по итогам 2020 года в четверг, 25 марта. "РусАл" уже отчитался за прошедший год, поэтому отчет...    читать дальше
.
19 марта 2021 года 15:25
"Финам" рекомендует покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой 166,60 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Детского мира" с прогнозной ценой 166,60 рубля за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 21,61%, говорится в комментарии инвестиционной компании. " Мы видим хороший потенциал, который объяснятся главным образом...    читать дальше
.
19 марта 2021 года 15:01
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3900-3950 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 3900-3950 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Георгия Суркова. "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Покупатели фиксируют позиции после достижения исторического максимума, вероятна...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.