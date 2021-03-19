Рынок акций РФ утром в пятницу просел вслед за мировыми площадками, лидирует в откате нефтянка

Москва. 19 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу снизился вслед за внешними фондовыми площадками и обвалившейся нефтью (Brent локально откатывалась ниже $61,5 за баррель) из-за роста доходностей UST на фоне опасений вынужденного ужесточения монетарной политики Федрезерва США в условиях нарастающей инфляции, а также из-за напряженности в отношениях США и России. Индекс МосБиржи опустился в коридор 3450-3500 пунктов во главе с бумагами нефтяных компаний.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3473,56 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1476,29 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 74,12 рубля (-0,18 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу скорректировалась вниз до 1,68% годовых (-2,9%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,7%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,6% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу негативный: индексы Азии снижаются, сырьевые контракты под давлением. Ситуацию портит не только рост доходностей по облигациям США, но и смена правил игры Банком Японии. Также ухудшаются перспективы отношений США и Китая. Сырьевые валюты преимущественно испытывают слабость, хотя индекс доллара торгуется без существенных изменений.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, обвал нефти вызван ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, где ряд стран возобновили карантинные ограничения из-за очередного всплеска заражений COVID-19. Незадолго до этого произошел скандал с вакциной AstraZeneca, которая была запрещена в крупных европейских странах из-за возможных побочных эффектов. Всплеск заболеваний и медленная вакцинация в преддверии летнего сезона серьезно подорвали уверенность участников рынка в сильном спросе на нефть на горизонте ближайших месяцев.

Ранее ОПЕК+ прогнозировали на горизонте года дефицит нефти в размере 2 млн б/с с максимальным спросом в мае. При этом страны альянса продлили высокий уровень сокращений добычи до конца апреля, что спровоцировало ралли по нефтяным фьючерсам и привело котировки Brent в район $70 за баррель. Теперь позитивные прогнозы оказались под угрозой, что провоцирует коррекцию.

Фьючерсы на Brent в моменте протестировали поддержку $62 за баррель, которая в ближайшее время может устоять, и котировки будут консолидироваться в более высоком диапазоне $63-65 за баррель.

Вечером в пятницу будет опубликована свежая еженедельная статистика по буровой активности в США от нефтесервисной компании Baker Hughes. Динамика буровой активности является опережающим индикатором американской добычи, уровень которой в последние годы был важной составляющей рыночного баланса. С середины февраля тренд к росту числа активных буровых установок замедлился. В ближайшее время станет ясно, перейдет ли показатель к консолидации или продолжит рост. Продолжение роста числа буровых будет тревожным сигналом для нефти, указывающим на вероятность более высокого предложения со стороны США во II полугодии 2021 года, считает Галактионов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, опасения относительно роста инфляции в США и того, что ФРС все же придется пойти на более ранее повышение ставки, чем прогнозирует сам регулятор (большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС ожидают повышения ставки не ранее 2023 года), активизировали коррекционные настроения на мировых рынках.

Также фактором давления выступает ситуация с распространением коронавируса в Европе. Опасения, что третья волна пандемии окажет существенное сдерживающее влияние на восстановление европейской экономики на фоне необходимости ужесточения карантинных ограничений и задержек в процессе вакцинации, способствуют активизации продаж в рисковых активах.

Российский рынок акций попытается удержать позиции у нижней границы коридора 3450-3500 пунктов по индексу МосБиржи. Ближе к концу торговой сессии возможны попытки восстановления на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям, считает Зварич.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,5-3% во главе с Nasdaq (-3%) из-за распродаж акций технологических компаний в условиях продолжающегося роста доходности гособлигаций США.

Инвесторы продолжают распродавать гособлигации США, рассчитывая на ускорение темпов инфляции по мере восстановления экономики, отмечает The Wall Street Journal. Доходность десятилетних US Treasuires превысила отметку 1,7% впервые с января 2020 года.

В пятницу снизились индексы в Азии (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), проседает Европа (индекс FTSE теряет более 1%), но подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

В последние шесть недель доходность долгосрочных гособлигаций США растет в связи с ожиданиями ускорения инфляции на фоне улучшения экономических данных и принятия в стране пакета мер фискальной поддержки объемом $1,9 трлн наряду с проводимой Федеральной резервной системой (ФРС) мягкой денежно-кредитной политикой, отмечает MarketWatch.

По итогам заседания, завершившегося в пятницу, Банк Японии сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии - около нуля. При этом центробанк увеличил допустимый диапазон колебания доходности 10-летних госбумаг - теперь он будет составлять от минус 0,25% до 0,25% (ранее от минус 0,2% до 0,2%).

Кроме того, регулятор сообщил, что отказывается от целевого объема программы выкупа биржевых индексных фондов (EFT) в 6 трлн иен ($55 млрд) в год, действовавшего с 2016 года. В марте 2020 года, на пике пандемии COVID-19, японский ЦБ заявил, что готов выкупать ETF в объеме 12 трлн иен в год, и в пятницу он подтвердил, что сохранит лимит программы на этом уровне и после того, как пандемия пойдет на спад.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены остаются под давлением продаж после обвала накануне до минимумов со 2 марта на фоне опасений инвесторов, связанных с растущей напряженностью в отношениях США и России; цена нефти Brent находится на $2,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $62,99 за баррель (-0,5% и -6,9% в четверг), апрельская цена WTI - $59,81 за баррель (-0,3% и -7,1% в четверг).

Снижение нефти по итогам этой недели может стать максимальным с октября - WTI подешевела на 9%. Негативом для рынка также является новый виток карантинных ограничений в Европе и приостановка использования вакцины от COVID-19 AstraZeneca в ряде европейских стран. Кроме того, снижению цен на нефть способствовал рост доходностей US Treasuries, который привел к укреплению доллара, а также сигналы снижения спроса в Азии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-8,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4,6%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,4%).

Просели акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,3%) на фоне известий, что компания в 2021 году планирует сместить основные выплаты акционерам на конец года, что в совокупности со снижением capex позволит группе снизить долговую нагрузку. "Ориентир по выплате не менее $200 млн за календарный год сохраняется. Однако в 2021 году рекомендации совета директоров по распределению большей части этой суммы ожидаются ближе к концу года. Рассчитываем, что смещение выплат вместе с ограниченным размером капитальных вложений позволят нам снизить долговую нагрузку", - заявил председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов, чьи слова приводятся в сообщении компании.

Подорожали АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+7,1%), бумаги ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+6,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6% и +4,6% "префы"), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 16,35 млрд рублей (из них 2,67 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,63 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,96 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").