Заявленная стратегия "Ленты", скорее всего, вызовет позитивную реакцию рынка - Газпромбанк

Заявленная на Дне инвестора стратегия "Ленты" выглядит в целом разумной и жизнеспособной и, скорее всего, вызовет позитивную реакцию рынка, говорится в комментарии аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова.

"Лента" провела День инвестора, на котором представила свою долгосрочную стратегию развития на розничном рынке, а также концепцию работы на фондовом рынке.

Лента планирует:

- удвоить выручку - до 1 трлн руб. в 2025г;

- довести показатель EBITDA рентабельность до уровня выше 8% по итогам 2021г;

- увеличить долю онлайн до 10% в общей выручке в 2025г;

- получить листинг на Московской бирже в I кв. 2021г.

"Лента" рассматривает SPO для увеличения доли акций в свободном обращении. В настоящее время free float составляет - 21,04% акций. Кроме того, в скором времени компания намерена разработать дивидендную политику, с 2022г планируется начать регулярные выплаты дивидендов, подчеркивает Ибрагимов.

"Заявленная стратегия выглядит в целом разумной и жизнеспособной. Однако мы отмечаем, что, хотя "Лента" достигла существенного прогресса в улучшении операционной эффективности своих магазинов и по итогам прошлого года показала существенный рост финансовой рентабельности, значительная часть заявленных менеджментом планов относится к будущему, что подразумевает вероятность неполного выполнения заявленных целей. В связи с этим мы полагаем, что рынок в значительной степени дисконтирует долгосрочные цели", - указывает эксперт Газпромбанка.

Ибрагимов ожидает в целом позитивной реакции рынка на День инвестора. При этом отмечает, что в краткосрочной перспективе на котировки GDR "Ленты" гораздо большее влияние будут оказывать нефундаментальные факторы, такие как ликвидность бумаг, которая на текущий момент является самой низкой среди всех локальных аналогов, а также их доступность локальным розничным инвесторам.

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