Доходность рублевого госдолга может снизиться после заседания ЦБ в пятницу - Sber CIB

Доходность рублевого госдолга может снизиться после заседания Банка России в пятницу, 19 марта, при условии появления сигналов об умеренном повышении ключевой ставки в 2021 году, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Доходности гособлигаций США в четверг достигли новых максимумов. Российский долг отреагировал на это ростом доходности на 8-12 базисных пунктов (в среднесрочном и долгосрочном сегментах), но потом частично отыграл потери, констатируют в Sber CIB. "В пятницу доходность рублевого госдолга может снизиться, если Банк России даст сигналы об умеренном повышении ключевой ставки в 2021 году. Сейчас инвесторы закладывают в котировки российских госбумаг динамичный рост ключевой ставки", - отмечают эксперты.

Цена нефти марки Brent к утру пятницы приблизилась к отметке $63,5 за баррель. Рынок обнадежила новость, что в Германии и Франции возобновили вакцинацию препаратом от AstraZeneca, считают аналитики Sber CIB. Если данные по буровым установкам в США и товарно-сырьевым рынкам, которые выйдут в пятницу, будут оптимистичными, то цена нефти марки Brent может уйти выше $64 за баррель, прогнозируют эксперты.

Рубль оказался под давлением из-за падения цен на нефть, геополитической напряженности и роста доходности гособлигаций США, отмечают в Sber CIB. В центре внимания в пятницу будет заседание Банка России. Если регулятор повысит ставку и даст сигналы о её дальнейшем росте, то это поддержит рубль, отмечают в инвестбанке.

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