Рубль, вероятно, останется в середине диапазона 73-75 руб./$1 в ближайшие сессии - ПСБ

Рубль, вероятно, продолжит торги в середине диапазона 73-75 руб./$1 в ближайшие сессии, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На валютной секции Московской биржи в рамках утренней сессии рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам, после снижения днем ранее. Учитывая внешний фон, ожидаем сохранение парой доллар/рубль позиций в районе 74,3 руб./$1 в начале дня. При этом в случае попыток восстановления на рынке энергоносителей в ходе торгов рубль может отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие сессии, - пишет Зварич в комментарии ПСБ. - Отметим, что мы не ожидаем существенного влияния на динамику рубля со стороны результатов заседания ЦБ России в пятницу. При этом, на наш взгляд, в ближайшие сессии доллар продолжит движение в середине диапазона 73-75 руб./$1".

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