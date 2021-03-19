Снижение индекса Мосбиржи на открытии в пятницу может составить не менее 1% - "Алор Брокер"

Снижение индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в пятницу может составить не менее 1%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Удешевление цены нефти негативно для российского рынка акций, причем не только с точки зрения снижения котировок "нефтянки". В нынешних условиях нерезиденты, которые смотрят на Россию через призму нефти, могут приступить к фиксации прибыли по рублевым бумагам. Индекс Мосбиржи откроется в пятницу снижением на процент, а то и более", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

По мнению эксперта, в такой ситуации нужно сокращать позиции по нефтянке и искать момент для увеличения в портфелях доли дивидендных бумаг: "префов" "Сургутнефтегаза", черных металлургов, "МТС".

Рисковым инвесторам при отскоке нефти можно попробовать открыть "шорты" по нефтяным бумагам, их снижение еще не полностью отыграно, обращает внимание Антонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.