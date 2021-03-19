Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3495-3515п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию пятницы, скорее всего, в диапазоне 3495-3515 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3495-3515 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3490, 3470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3530, 3550 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Попытки коррекционного роста будут сдерживаться неоднозначным состоянием внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимых иностранных статистических показателей в пятницу не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает эксперт.

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