Вероятно снижение индекса Мосбиржи в диапазон 3450-3500п в пятницу утром - ПСБ

Вероятно снижение индекса Мосбиржи в диапазон 3450-3500 пунктов в начале торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"По итогам четверга индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, а основное давление пришлось на нефтегазовый сектор, бумаги которого по итогам торгов понесли потери в пределах 2,2%. Учитывая внешний фон и то, что основное снижение в США и углубление коррекции в ценах на нефть прошли после нашего закрытия, в пятницу с утра ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в диапазон 3450-3500 пунктов, - прогнозирует Зварич. - В дальнейшем российский рынок попытается удержать позиции у нижней границы данного коридора. При этом ближе к концу сессии возможны попытки восстановления на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в наших акциях".

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