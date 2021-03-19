Котировки нефти, скорее всего, будут консолидироваться в диапазоне $63-65/барр. в ближайшее время - BCS Express

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут консолидироваться в диапазоне $63-65 за баррель в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent по итогам четверга растеряли весь рост с начала марта и оказались в районе $63-63,5 за баррель. При этом в моменте котировки тестировали поддержку на отметке $62 за баррель. Полагаю, что в ближайшее время эта поддержка устоит, и котировки будут консолидироваться в более высоком диапазоне $63-65 за баррель", - пишет аналитик инвесткомпании.

Галактионов отмечает, что в пятницу вечером будет опубликована еженедельная статистика по буровой активности в США от нефтесервисной компании Baker Hughes. "Динамика буровой активности является опережающим индикатором американской добычи, уровень которой в последние годы был важной составляющей рыночного баланса. С середины февраля тренд к росту числа активных буровых установок замедлился. В ближайшее время станет ясно, перейдет ли показатель к консолидации или продолжит рост. Продолжение роста будет тревожным сигналом для нефти, указывающим на вероятность более высокого предложения со стороны США во II полугодии 2021 года", - обращает внимание эксперт BCS Express.

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