Вероятно ослабление рубля до 74,7 руб./$1 - "Алор Брокер"

Вероятно ослабление курса рубля к доллару до уровня 74,7 руб./$1, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Довольно стойко выдержал нефтяной негатив рубль, снизившись к доллару менее чем на процент. Все говорит о том, что дешевле 73 руб./$1 курс национальной валюты не будет, возможно, никогда. Сейчас целью пары доллар/рубль является верхняя граница боковика в районе 74,7 руб./$1. Ждем, что она будет протестирована в ближайшее время, а при ухудшении внешнего фона или нарастании политических и санкционных рисков будет пробита вверх", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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