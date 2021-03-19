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19 марта 2021 года 08:31

Рубль приостановил падение к доллару и евро на старте торгов пятницы благодаря локальной стабилизации нефти

Москва. 19 марта. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" утром незначительные, рубль приостановил падение к бивалютной корзине, отмечавшееся накануне, благодаря наметившейся локальной стабилизации ситуации на нефтяных площадках; участники внутреннего валютного рынка также находятся в ожидании объявления в пятницу итогов очередного заседания Банка России по ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,30-74,37 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,3325 руб./$1 (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 88,5525 руб./EUR1 (-6,75 копейки к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 1,4 копейки к уровню закрытия 18 марта, до 80,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 67,43 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 43,52 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса нацвалюты к доллару и евро на старте торгов 19 марта связаны, прежде всего, с наметившейся стабилизацией нефтяных котировок, которые накануне заметно упали и вызвали тем самым заметную просадку рубля в основных валютных парах. Кроме того, свое негативное влияние на динамику валют большинства развивающихся стран, в том числе и рубля, оказало в четверг и общемировое снижение "аппетита к риску" на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок, сформировавшейся после состоявшегося в середине недели мартовского заседания ФРС США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $63,3 за баррель, что на 0,03% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $60 за баррель, что на 0,02% выше уровня на закрытие рынка 18 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют негативную динамику вслед за падением американских фондовых площадок; японский Nikkei 225 теряет более 1,6%, при этом китайский CSI 300 упал на 1,9%. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 пытается в пятницу утром немного скорректироваться вверх (+0,08%) после заметной просадки накануне.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг на фоне распродажи акций технологических компаний в условиях продолжающегося роста доходности гособлигаций США. Американский ЦБ 17 марта сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а объем программы выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц. При этом медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года. Кроме того, ФРС повысила прогнозы роста ВВП США на ближайшие два года. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в 2022 году. В декабре предполагалось повышение соответственно на 4,2% и 3,2%.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году. На этом фоне инвесторы продолжили распродавать гособлигации США, рассчитывая на ускорение темпов инфляции по мере восстановления экономики. Доходность десятилетних US Treasuires превысила в четверг отметку в 1,7% годовых впервые с января 2020 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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