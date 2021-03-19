19 марта 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: преобладание продаж
В пятницу аналитики ждут негативного старта торгов акциями в России на фоне снижения фондового рынка США и котировок нефти в четверг.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. В начале дня отечественный рынок акций отыграет провал котировок нефти".
BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи в условиях ухудшения внешнего фона пока нейтральный взгляд. Трендовая поддержка расположена в районе 3400 пунктов, однако спуск к этому рубежу в пятницу - не базовый сценарий. Можно предположить, что открытие торгов по индексу пройдет ниже уровня закрытия четверга".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3495-3515 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3490, 3470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3530, 3550 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Попытки коррекционного роста будут сдерживаться неоднозначным состоянием внешнего фона".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон и то, что основное снижение в США и углубление коррекции в ценах на нефть прошли после нашего закрытия, в пятницу с утра ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в диапазон 3450-3500 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Удешевление цены нефти негативно для российского рынка акций, причем не только с точки зрения снижения котировок "нефтянки". В нынешних условиях нерезиденты, которые смотрят на Россию через призму нефти, могут приступить к фиксации прибыли по рублевым бумагам. Индекс Мосбиржи откроется в пятницу снижением на процент, а то и более".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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