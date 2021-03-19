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19 марта 2021 года 09:39

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут вновь снизиться на фоне внешнего негатива

Москва. 19 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут вновь снизиться, как и днем ранее, на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; участники рынка будут также следить за итогами мартовского заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты.

Как ожидает большинство аналитиков, Банк России на заседании в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Вместе с тем, часть участников рынка полагает, что регулятор может повысить ставку на 25 базисных пунктов (до 4,5% годовых) для сдерживания инфляционных процессов.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг на фоне распродажи акций технологических компаний в условиях продолжающегося роста доходности гособлигаций США. Американский ЦБ 17 марта сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а объем программы выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц. При этом медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года. Кроме того, ФРС повысила прогнозы роста ВВП США на ближайшие два года. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в 2022 году. В декабре предполагалось повышение соответственно на 4,2% и 3,2%.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году. На этом фоне инвесторы продолжили распродавать гособлигации США, рассчитывая на ускорение темпов инфляции по мере восстановления экономики. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг подскочила до 1,75% годовых, превысив отметку 1,7% годовых впервые с начала 2020 года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу вслед за падением американского рынка акций накануне в условиях продолжающегося роста доходности гособлигаций США. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК снизился на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК упал на 0,8%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,6%.

По итогам заседания, завершившегося в пятницу, Банк Японии сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. Кроме того, регулятор сообщил, что отказывается от целевого объема программы выкупа биржевых индексных фондов (EFT) в 6 трлн иен ($55 млрд) в год, действовавшего с 2016 года. В марте 2020 года, на пике пандемии COVID-19, японский ЦБ заявил, что готов выкупать ETF в объеме 12 трлн иен в год, и в пятницу он подтвердил, что сохранит лимит программы на этом уровне и после того, как пандемия пойдет на спад.

В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться в пятницу после падения накануне до минимумов со 2 марта на фоне опасений инвесторов, связанных с растущей напряженностью в отношениях США и России. Негативом для нефтяного рынка также является новый виток карантинных ограничений в Европе и приостановка использования вакцины от COVID-19 AstraZeneca в ряде европейских стран. Кроме того, снижению цен на нефть способствовал рост доходностей US Treasuries, который привел к укреплению доллара, а также сигналы снижения спроса в Азии.

На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $62,53 за баррель, что на 1,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 6,9% - до $63,28 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,28 за баррель, что на 1,2% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на 7,1% - до $60 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 2,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,345 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,157 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 марта снизился на 0,14% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,12%, опустившись до 718,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,65%), "АФК Система-001Р-07" (-0,5%) и "МТС-001P-03" (-0,47%), а в лидерах роста - облигации "Мегафон БО-001Р-05" (+0,2%), "Роснефть-001Р-02" (+0,19%) и "МТС-001P-17" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Кировский завод" (Санкт-Петербург) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций 2-й серии объемом 2 млрд 690 тыс. рублей по ставке 9,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 9,84% годовых. Сбор заявок прошел 15 марта. Первоначально объем размещения ориентировочно составлял 2 млрд рублей, но в итоге он был немного увеличен.

ООО "Атомстройкомплекс-строительство" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 1,15 млрд рублей на уровне 8,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,68% годовых. Срок обращения выпуска - 5 лет, предусмотрена оферта через 1,5 года. Первоначально объем размещения составлял 1 млрд рублей, но в ходе сбора заявок был увеличен до 1,15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 марта. Техразмещение запланировано на 24 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Запсибкомбанк (MOEX: ZAPK) приобрел в рамках оферты 412 тыс. 997 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 917,545 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел чуть больше 45% выпуска. В собственности эмитента до исполнения оферты находилось 502,720 тыс. бумаг, то есть фактически почти весь выпуск теперь на балансе банка. Размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей завершилось в августе 2018 года, эмитент реализовал бумаги на 917,545 млн рублей. Ставки текущего купона - 0,01% годовых, купоны квартальные. Дата погашения - 15 июня 2021 года.

ООО "Онлайн микрофинанс" в рамках оферты приобрело 191 тыс. 945 облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 38,4% выпуска. Компания завершила размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей в марте 2020 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка 2-12-го купонов. Купоны ежемесячные. Ставка текущего купона 12,5% годовых.

Концерн "Калашников" объявил оферту по согласованию с владельцами облигаций по выпуску серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей. Бумаги могут быть предъявлены к выкупу с 30 марта по 5 апреля. Дата приобретения - 8 апреля. Цена выкупа - 103,1% от номинала. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в апреле 2017 года по ставке 10,9% годовых. Ставка текущего купона - 9,1% годовых. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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