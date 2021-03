Brent - $63,2 за баррель

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу. Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу.

Американские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг на фоне распродажи акций технологических компаний в условиях продолжающегося роста доходности гособлигаций США.

Днем ранее Dow Jones впервые превысил отметку в 33000 пунктов на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс S&P 500 в среду также обновил рекордный максимум.

Американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а объем программы выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц. При этом медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года.

Кроме того, ФРС повысила прогнозы роста ВВП США на ближайшие два года. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в 2022 году. В декабре предполагалось повышение соответственно на 4,2% и 3,2%.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году.

Инвесторы продолжают распродавать гособлигации США, рассчитывая на ускорение темпов инфляции по мере восстановления экономики, отмечает The Wall Street Journal. Доходность десятилетних US Treasuires превысила отметку в 1,7% впервые с января 2020 года.

Наибольшее давление испытали акции крупных технологических компаний. Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) упала на 3,4% в четверг, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,7%, Facebook Inc. (SPB: FB) - на 1,9%. Бумаги Tesla Inc. (SPB: TSLA) рухнули на 6,9%.

Также заметно подешевели акции энергетического сектора на фоне падения цен на нефть из-за беспокойства инвесторов по поводу перспектив восстановления спроса на фоне третьей волны пандемии коронавируса в некоторых европейских странах

Статданные, обнародованные министерством труда США в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 45 тыс. - до 770 тыс. человек. Это максимальный показатель за последний месяц. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 725 тыс., а не 712 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 700 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в марте достиг максимального уровня почти за 50 лет. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, выросло до 51,8 пункта по сравнению с 23,1 пункта в феврале. Положительное значение индекса говорит об усилении активности в производственной сфере региона, отрицательное - об ослаблении.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали снижение показателя до 23 пунктов. Респонденты WSJ ожидали в среднем 22 пунктов.

Котировки акций Dollar General (SPB: DG) Corp. упали на 4,7% в четверг после опубликования отчетности. Американский оператор сети дисконтных магазинов увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2020 финансового года, но показатели не оправдали ожиданий рынка, и компания дала слабый прогноз на текущий год.

Бумаги Accenture (SPB: ACN) Plc прибавили цене около 1%. Глобальная консалтинговая компания отчиталась о превысившей ожидания прибыли и выручке во втором финансовом квартале и повысила прогноз на текущий финансовый год в целом.

Цена бумаг Six Flags Entertainment Corp. снизилась на 1,7%. Оператор тематических парков объявил о возобновлении работы трех своих парков - двух в Калифорнии и одного в Мексике - начиная с 18 марта. Накануне Walt Disney Co. (SPB: DIS) сообщила, что откроет два тематических парка в Калифорнии 30 апреля. Бумаги Walt Disney подешевели на 1,5%.

Рыночная стоимость PepsiCo Inc. (SPB: PEP) уменьшилась на 0,8%. Американская копания, один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, объявила о запуске газированного напитка со вкусом манго Pepsi Mango 22 марта. Он стал первым новым напитком компании в линейке с фруктовыми ароматами за последние пять лет.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 153,07 пункта (0,46%) и составил 32862,3 пункта, достигнув ранее сессионного рекорда.

Standard & Poor's 500 снизился на 58,66 пункта (1,48%) - до 3915,46 пункта.

Nasdaq Composite потерял 409,03 пункта (3,02%) и завершил торги на отметке 13116,17 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона заметно снижаются в пятницу вслед за падением американского рынка акций накануне в условиях продолжающегося роста доходности гособлигаций США.

В последние шесть недель доходность долгосрочных гособлигаций США растет в связи с ожиданиями ускорения инфляции на фоне улучшения экономических данных и принятия в стране пакета мер фискальной поддержки объемом $1,9 трлн наряду с проводимой Федеральной резервной системой (ФРС) мягкой денежно-кредитной политикой, отмечает MarketWatch.

Доходность 10-летних US Treasuries в четверг подскочила до 1,75%, превысив отметку 1,7% впервые с начала 2020 года. В пятницу она находится около 1,713%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК опустился на 1,4%.

По итогам заседания, завершившегося в пятницу, Банк Японии сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. При этом центробанк увеличил допустимый диапазон колебания доходности 10-летних госбумаг - теперь он будет составлять от минус 0,25% до 0,25% (ранее от минус 0,2% до 0,2%).

Кроме того, регулятор сообщил, что отказывается от целевого объема программы выкупа биржевых индексных фондов (EFT) в 6 трлн иен ($55 млрд) в год, действовавшего с 2016 года. В марте 2020 года, на пике пандемии COVID-19, японский ЦБ заявил, что готов выкупать ETF в объеме 12 трлн иен в год, и в пятницу он подтвердил, что сохранит лимит программы на этом уровне и после того, как пандемия пойдет на спад.

Потребительские цены в Японии в феврале сократились на 0,4% в годовом выражении после падения на 0,6% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) также уменьшились на 0,4% после падения на 0,6% в январе. Отрицательная динамика фиксируется седьмой месяц подряд. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

В число лидеров снижения котировок входят акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. (-5,8%), Kikkoman Corp. (-4,1%) и Yaskawa Electric Corp. (-3,4%).

При этом рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. сократилась на 2,2%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 1,4%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 0,5%.

Лидерами роста выступают бумаги Fukuoka Financial Group Inc. (+6,3%), Japan Post Holdings Co. (+4,6%) и Nikon Corp. (+4,5%).

Цена бумаг автопроизводителя Honda Motor Co. выросла на 4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК снизился на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 2%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Haidilao International Holding Ltd. (-7,1%), Alibaba Health Information Technology (-6,9%) и Galaxy Entertainment Group (-6,5%).

Кроме того, снизились в цене бумаги нефтяных компаний PetroChina Co. (-6%), CNOOC (-4,8%) и China Petroleum & Chemical Corp. (-3,9%).

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings опустились на 2,4%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,4%.

В лидерах роста оказались акции CK Asset Holdings (+6,8%), New World Development Co. (+0,8%) и Hang Seng Bank (+0,7%).

Бумаги банка HSBC Holdings подорожали на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК снизился на 0,8%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,8%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,1%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 1,3%, бумаги Kia Motors Corp. подешевели на 0,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,6%.

Розничные продажи в Австралии в феврале упали на 1,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют предварительные данные Австралийского статистического бюро (ABS). В январе они увеличились на пересмотренные 0,3%. Между тем аналитики в среднем прогнозировали рост продаж в прошлом месяце на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto сократилась на 1,7% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу после падения накануне до минимумов со 2 марта на фоне опасений инвесторов, связанных с растущей напряженностью в отношениях США и России.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 МСК в пятницу составляет $63,2 за баррель, что на $0,08 (0,13%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $4,72 (6,9%) - до $63,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,91 за баррель, что на $0,09 (0,15%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на $4,6 (7,1%) - до $60 за баррель.

"Напряженность в отношениях США и России усиливается, и Вашингтон угрожает Москве санкциями, - приводит слова аналитика Blue Line Futures Филипа Штрайбле MarketWatch. - Один из способов, которым может ответить Россия, - ударить по американским сланцевым производителям, наводнив рынок нефтью".

Снижение цен на нефть по итогам этой недели может стать максимальным с октября - WTI подешевела на 8,5%. Негативом для рынка также является новый виток карантинных ограничений в Европе и приостановка использования вакцины от COVID-19 AstraZeneca в ряде европейских стран. Кроме того, снижению цен на нефть способствовал рост доходностей US Treasuries, который привел к укреплению доллара, а также сигналы снижения спроса в Азии.