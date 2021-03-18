Рынок акций РФ завершил день откатом вслед за нефтью, выросли Ozon и Русал

Москва. 18 марта. Рынок акций РФ завершил торги в четверг снижением индикаторов из-за санкционных рисков в отношении России и упавшей нефти (Brent откатилась в район $65 за баррель - уровень 2-недельной давности) на фоне роста доходностей американских гособлигаций; индекс МосБиржи удержался выше рубежа 3500 пунктов благодаря ослаблению рубля, росту АДР Ozon и бумаг "Русала".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3504,85 пункта (-0,1%, утром индекс поднимался выше 3550 пунктов), индекс РТС - 1488,72 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 7%.

Доллар вырос до 74,16 рубля (+0,52 рубля), доходность 10-летних UST - до 1,73% годовых (+5,4%).

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста российской экономики в текущем году до 3,3% с ожидавшихся в декабре 3%, в том числе из-за повышения цен на нефть, говорится в очередном докладе Global Economic Outlook (GEO). ВВП России по итогам 2020 года упал на 3,1%, что оказалось меньше предполагавшихся экспертами агентства 3,7%.

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,6%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Подорожали расписки Ozon (+7%), акции UC Rusal (+4,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "Московской биржи" (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1,3% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, сообщения о новых санкциях против России вызвали в середине недели турбулентность рынка акций РФ, которая сохранилась и в четверг - утренний рост котировок сменился новыми продажами.

Тем не менее, санкции по обвинению России в кибератаках на SolarWinds и во вмешательстве в выборы в США, вероятно, будут направлены, скорее, против конкретных официальных лиц и госведомств, чем на частные публичные компании или российский госдолг. Комментарий главы ФРС оказывает поддержку reflation trade, что укрепляет интерес инвесторов к акциям российских циклических компаний. Тем временем, доходность 10-летних UST превысила 1,7% годовых, а нефть упала, что оказывает поддержку акциям циклических компаний, констатирует Волш.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, отечественные оптимисты попытались воспользоваться резкой просадкой индексов накануне для новых покупок, но эта попытка оказалась неудачной, индексы после отскока вернулись к снижению. Демарш американского президента в интервью ABC может иметь долгосрочные последствия в отношениях США и РФ, а также снимает вопрос о возможности разрядки или перезагрузки отношений в среднесрочной перспективе. Поэтому санкционная тематика теперь остается с российским рынком и рублем на длительное время. Кроме того, заседание ФРС не смогло успокоить рынок по поводу растущих доходностей американских казначейских обязательств. ФРС, по сути, игнорирует данный факт, а также оставила открытым вопрос финансирования львиной доли бюджетного дефицита в текущем финансовом году. РФ давно снизила свои вложения в американский долг, по аналогичному пути двигается и Китай. Иными словами, ситуация для рискованных инвестиций продолжает ухудшаться.

В отличие от ФРС, в ЕЦБ намерены ускорить скупку активов. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард даже высказалась на этот счет, что эффект от увеличения скупки может проявиться лишь через некоторое время. Иными словами, более агрессивное количественное смягчение имеет шанс на более длительную реализацию. Лагард подчеркнула, что ЕЦБ готов скорректировать все свои инструменты для поддержки восстановления после пандемии. Доходность по 10-летним бондам Великобритании достигла уже 0,89% при ставке Банка Англии на уровне 0,1%. Банк Англии сохранил ставку на этом уровне, а также программу выкупа активов в объеме 875 млрд фунтов стерлингов. После этого решения фунт начал терять свои позиции.

Нефть остается под давлением продавцов. Накануне Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти и нефтепродуктов. Однако беспокоят не запасы, а перспективы слабого спроса в Европе: Италия и Франция усиливают карантинные меры, в Германии вновь растет заболеваемость, Польша объявила тотальный карантин. В четверг европейское агентство по лекарственным препаратам может вернуть в оборот вакцину от AstraZeneca, использование которой приостановили многие страны после случаев тяжелой тромбоэмболии. Впрочем, возвращение еще не означает увеличение темпов вакцинации, поэтому спрос на континенте будет оставаться слабым еще длительное время.

Рост доходностей UST наиболее негативно сказывается на бумагах компаний роста, которые преобладают в технологичном секторе, что влечет за собой снижение американского Nasdaq. Текущий дипломатический кризис в отношениях Москвы и Вашингтона может усилиться, что также не способствует оптимизму инвесторов, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, первая реакция на заявления Федрезерва оказалась позитивной - регулятор сумел убедить инвесторов в том, что инфляция может лишь ненадолго превысить таргет ФРС в 2% при сохранении на длительном периоде текущих сверхмягких монетарных условий и программ выкупа долговых активов. Однако в четверг глобальные рынки и нефть ускорили снижение из-за очередного всплеска доходностей гособлигаций США, в результате которого были обновлены 12-месячные максимумы по долгосрочным бумагам.

Таким образом, успокоительное действие риторики ФРС продлилось недолго, опасения относительно усиления инфляционного тренда продолжают дестабилизировать долговой рынок, угрожая стабильности перегретого рынка акций и другим рисковым активам.

Нестабильность мировых площадок и попытки доллара уйти вверх оказывают давление на нефть. Однако ее снижение все еще ограничивается действием соглашения стран ОПЕК+, отмечает Бабин.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, откат нефти Brent ниже поддержки $66,3 за баррель увеличивает риски развития снижения в район $62,5 за баррель, где проходит нижняя полоса Боллинджера дневного графика. Для рынка акций РФ краткосрочно сохраняется потенциал падения индексов МосБиржи и РТС в район 3450 и 1475 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что может быть реализовано в ближайшие дни при ухудшении внешнего фона или поступлении негативных геополитических сигналов, считает аналитик.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, российский рынок акций показал в четверг слабую динамику после резкого снижения накануне из-за опасений новых санкций со стороны США. Нефтяные котировки снижаются после публикации доклада МЭА о длительном восстановлении рынка. Также оказали влияние данные по росту коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 2,4 млн баррелей. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3450-3520 пунктов, индекс РТС - в рамках 1450-1510 пунктов, считает эксперт.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,3%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,2-1,3%) после заседания Федрезерва США, но "минусуют" США (индекс S&P 500 снижается на 0,4%, Nasdaq потерял 1,3%) на фоне роста доходностей UST.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, что совпало с прогнозами. При этом медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года. Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 годы, а также прогнозы инфляции.

Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. В декабре ФРС ожидала повышения ВВП соответственно на 4,2% и 3,2%.

Ожидания относительно роста потребительских цен (индекс PCE) в текущем году повышены Федрезервом до 2,4% с 1,8%, в следующем - до 2% с 1,9%, в 2023 году - до 2,1% с 2%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году.

Банк Англии по итогам мартовского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ. Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Банк Англии также заявил о сохранении сдержанных инфляционных ожиданий и отметил, что не будет ужесточать ДКП до появления признаков прогресса по инфляции.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 45 тыс. - до 770 тыс., тогда как аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 700 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в марте вырос до 51,8 пункта - максимума с апреля 1973 года, при прогнозах снижения до 22-23 пунктов с февральских 23,1 пункта. Положительное значение индекса говорит об усилении активности в производственной сфере региона, отрицательное - об ослаблении.

Нефть вечером в четверг ускорила снижение на фоне роста доллара и данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране четвертую неделю подряд; цена Brent к 18:50 МСК упала почти на $2,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $65,36 за баррель (-3,9% и -0,6% в среду), апрельская цена WTI - $61,92 за баррель (-4,2% и -0,3% накануне).

Министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 400 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-10,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-3,1%), ГДР "Лента" (MOEX: LNTA) (-3%), бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,9%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,6%).

Выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+16,1%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+8,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+8%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,7%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+4%), акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,8%).

Оператор фиксированной связи ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2,3%) в 2020 году получил 1,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,9 раза превысило показатель предыдущего года, сообщила пресс-служба оператора. Выручка увеличилась на 1,6% - до 8,3 млрд рублей.

HeadHunter (MOEX: HHRU) (+0,3%) прогнозирует рост выручки по итогам 2021 года в диапазоне от 37% до 42%, говорится в отчетности компании. По итогам 2020 года выручка компании выросла на 6,3% по сравнению с показателем 2019 года и составила 8,3 млрд рублей. Совет директоров HeadHunter во втором квартале планирует рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 2020 год. Компания при принятии решения будет основываться на динамике выручки HH, влиянии COVID-19 и других факторах.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 116,92 млрд рублей (из них 18,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,6 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 12,9 млрд рублей - на акции "Норникеля" (MOEX: GMKN)).