Рубль вечером ускорил падение к бивалютной корзине на фоне усиленно дешевеющей нефти

Москва. 18 марта. Доллар активизировал рост, евро развернулся вверх и также повышается на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне падающих цен на нефть.

Курс доллара США составил 74,17 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 52,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,43 руб./EUR1 подорожав на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 37,88 копейки - до 80,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на вечерних торгах на фоне активно дешевеющей нефти. Котировки "черного золота" заметно снижаются в условиях возобновившихся опасений из-за спроса и роста доллара на глобальном рынке. Участники внутреннего валютного рынка избавляются от рубля также в ожидании развития санкционной темы и перед пятничным заседанием ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки.

Перед мартовским заседанием Банк России не стал давать четких ориентиров, какие именно варианты решений по ставке будут рассматриваться, ограничившись общими формулировками направленности денежно-кредитной политики (ДКП) в 2021 году. Предполагается, что ДКП в этом году "в среднем" останется мягкой, но регулятор продолжит оценивать сроки и темпы возвращения к нейтральной политике (приведения ключевой ставки к уровню в 5-6%). Не исключено, что первый шаг на пути нормализации ДКП регулятор сделает уже в этом году.

Большинство аналитиков ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% годовых, лишь несколько экспертов допускают ее повышение на 25 базисных пунктов (б.п.).

На предыдущем заседании 12 февраля ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Другие варианты решений (снизить или повысить ставку) регулятор тогда не рассматривал, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в феврале.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 15 марта осталась на уровне 5,8% (максимальное значение с ноября 2016 года). За неделю до этого, на 9 марта, она ускорилась до 5,8% с 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец января.

Банк России в феврале повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 3,7-4,2% с 3,5-4,0%. Позднее ЦБ допустил, что инфляция в России в текущем году может сложиться ближе к верхней границе этого диапазона.

Рынки продолжают оценивать итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, завершившегося накануне. Регулятор сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 годы. Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. В декабре ФРС ожидала повышения ВВП соответственно на 4,2% и 3,2%.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году.

Инвесторы продолжают распродавать гособлигации США, рассчитывая на ускорение темпов инфляции по мере восстановления экономики, отмечает The Wall Street Journal. Доходность десятилетних US Treasuires подскочила в четверг до 1,75%, максимального уровня с января 2020 года.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, в четверг рубль остается под давлением, двигаясь в русле усиления коррекционных настроений на фондовых рынках и ослабления большинства валют развивающихся стран (лишь турецкая лира и бразильский реал крепнут, отыгрывая решения своих ЦБ по повышению ключевых ставок).

"Негативным фактором выступает и драматическое развитие ситуации на рынке нефти: стоимость Brent "рывком" ушла к отметке в $65 за баррель, в результате рубль в паре с долларом в четверг закрепился выше уровня 74 руб./$1, растеряв все приобретения последней недели. Мы связываем ухудшение настроений на глобальных рынках в первую очередь с дальнейшим ростом долларовых ставок, снижающим аппетит к риску: доходность 10-летних UST достигла сегодня 1,75%, максимум с января 2020 года. И может пойти еще выше на острой потребности властей США в привлечении средств, необходимых для финансирования масштабной программы стимулирования. Мы опасаемся ухода пары "доллар-рубль" к верхней границе нашего текущего целевого диапазона 73-75 руб./$1 уже завтра. Не исключаем, что в условиях повышенной нервозности, наблюдаемой на мировых рынках, ожидаемое нами ужесточение риторики Банка России по итогам завтрашнего заседания может и не оказать заметной поддержки российской валюте", - говорит Локтюхов.

"В четверг со второй половины дня рубль демонстрировал заметное ослабление, основной причиной этого можно по-прежнему считать резко ухудшившийся геополитический фон после "обмена любезностями" американским и российским главами государств. Кроме того, после коррекции на итогах заседания ФРС доллар во второй половине дня в четверг демонстрировал восстановление к основным мировых валютам. Так, в четверг индекс доллара был близок к отметке в 91,9 пункта, прибавляя порядка 0,4% против корзины шести основных мировых валют ", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться в ходе торгов в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг упала на 3,62% - до $65,54 за баррель. Ранее в ходе торгов цена Brent упала до $64,95 за баррель, впервые с 4 марта опустившись ниже отметки в $65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 3,89% - до $62,09 за баррель.

Беспокойство инвесторов по поводу перспектив восстановления спроса на нефть усилилось на фоне возобновившегося роста числа случаев заражения коронавирусом в Европе, угрозы введения новых ограничительных мер и приостановки использования вакцины от COVID-19 разработки AstraZeneca в ряде европейских стран, пишет Trading Economics.

Помимо этого, министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 400 тыс. баррелей.

Общее укрепление доллара США на фоне роста доходности государственных облигаций также оказывает давление на нефтяные цены.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 марта на 55,63 копейки, до 73,6582 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,148 рубля, до 88,1173 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 33,19 копейки по отношению к среде и составил 73,7407 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 21,23 копейки и составил 73,8491 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 157,745 млн, из которых $661,488 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 496,257 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 69,07 копейки, до 88,0577 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 39,64 копейки и составил 88,1695 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR439,756 млн, из которых EUR175,433 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR264,323 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,29% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 1 б.п. - до 4,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,72% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. - до 4,93% и 5,04% годовых соответственно.