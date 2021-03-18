Рубль днем немного слабеет к доллару и стабилен к евро в ожидании развития санкционной темы и итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 18 марта. Доллар умеренно повышается, евро слабо дешевеет на "Московской бирже" в четверг днем, рубль немного понижается к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 73,87 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,2 руб./EUR1 подешевев на 2,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,25 копейки - до 80,32 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 марта на 55,63 копейки, до 73,6582 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,148 рубля, до 88,1173 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику после падения накануне в ожидании развития санкционной темы. Кроме того, игроки уменьшили активность перед пятничным заседанием ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки. Большинство аналитиков ждут ее сохранения на уровне 4,25% годовых, лишь несколько экспертов допускают ее повышение на 25 базисных пунктов (б.п.).

Перед мартовским заседанием Банк России не стал давать четких ориентиров, какие именно варианты решений по ставке будут рассматриваться, ограничившись общими формулировками направленности денежно-кредитной политики (ДКП) в 2021 году. Предполагается, что ДКП в этом году "в среднем" останется мягкой, но регулятор продолжит оценивать сроки и темпы возвращения к нейтральной политике (приведения ключевой ставки к уровню в 5-6%). Не исключено, что первый шаг на пути нормализации ДКП регулятор сделает уже в этом году.

На предыдущем заседании 12 февраля ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Другие варианты решений (снизить или повысить ставку) регулятор тогда не рассматривал, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в феврале.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 15 марта осталась на уровне 5,8% (максимальное значение с ноября 2016 года). За неделю до этого, на 9 марта, она ускорилась до 5,8% с 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец января.

Банк России в феврале повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 3,7-4,2% с 3,5-4,0%. Позднее ЦБ допустил, что инфляция в России в текущем году может сложиться ближе к верхней границе этого диапазона.

Рынки продолжают оценивать итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, завершившегося накануне. Регулятор сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 годы. Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. В декабре ФРС ожидала повышения ВВП соответственно на 4,2% и 3,2%.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг днем. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,66% - до $67,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,76% - до $64,11 за баррель.

Стоимость WTI при этом опускается пятый день подряд, что является максимальным периодом снижения более чем за год, отмечает Bloomberg. Brent также демонстрирует продолжительное снижение.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало решение некоторых европейских стран приостановить использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Помимо этого, министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 400 тыс. баррелей.

"Вчерашние утренние комментарии СМИ о возможности введения новых санкций против РФ на следующей неделе не предвещали сильно негативной реакции, но она случилась после резких откровений президента США в отношении российского президента, названного "убийцей". После этого рубль резко ушел почти в 74 руб./$1, где он и оставался почти до конца дня. Лишь вечером после успокоительных комментариев ФРС и снижения доллара рубль скорректировался до 73,65 руб./$1. Санкционная угроза останется ключевой до следующей недели, однако чрезмерно сгущать краски также не стоит. При позитивном внешнем фоне возможна стабилизация в диапазоне 73-74 руб./$1", - полагает директор по инвестициям компании "Локо-инвест" Дмитрий Полевой.

"Вчера на рубль повлияли резкие заявления президента США Джо Байдена. Рост санкционных рисков в моменте поднял курс выше 74 руб./$1. Тем не менее, мы не ждем существенных экономических санкций, в том числе и ограничений на госдолг, поэтому диапазон 73,5-74,5 руб./$1 остается актуальным для рубля, а в случае сохранения позитива в рисковых активах курс может приблизиться к 73 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,29% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 1 б.п. - до 4,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,72% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. - до 4,93% и 5,04% годовых соответственно.