.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного слабеет к доллару и стабилен к евро в ожидании развития санкционной темы и итогов заседания ЦБ РФ
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
Инфляция в РФ достигла пика, либо близка к нему - Решетников
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что годовая инфляция в России достигла пика или близка к нему. Но основной вопрос, по его словам, заключается в том, как быстро начнет с него спускаться. "Что касается - на пике мы или нет - мы...
 
Долги за теплоэнергию выросли на 12%
С 1 января по 1 февраля 2021 года долг потребителей за теплоснабжение перед энергоснабжающими организациями (РСО) увеличился на 28,7 млрд рублей - до 237,9 млрд рублей, то есть примерно на 12%. Об этом "Известиям" рассказали в ассоциации "Совет...
 
Банки просят 2 трлн на новые проекты
Перезапустить инвестиционный цикл правительству поможет создание фонда докапитализации банков на нужды проектного финансирования. С такой инициативой выступил ПСБ, он уже обсудил ее с Минпромторгом, пишут "Известия", ссылаясь на советника...
 
18 марта 2021 года 15:45

Рубль днем немного слабеет к доллару и стабилен к евро в ожидании развития санкционной темы и итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 18 марта. Доллар умеренно повышается, евро слабо дешевеет на "Московской бирже" в четверг днем, рубль немного понижается к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 73,87 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,2 руб./EUR1 подешевев на 2,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,25 копейки - до 80,32 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 марта на 55,63 копейки, до 73,6582 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,148 рубля, до 88,1173 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику после падения накануне в ожидании развития санкционной темы. Кроме того, игроки уменьшили активность перед пятничным заседанием ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки. Большинство аналитиков ждут ее сохранения на уровне 4,25% годовых, лишь несколько экспертов допускают ее повышение на 25 базисных пунктов (б.п.).

Перед мартовским заседанием Банк России не стал давать четких ориентиров, какие именно варианты решений по ставке будут рассматриваться, ограничившись общими формулировками направленности денежно-кредитной политики (ДКП) в 2021 году. Предполагается, что ДКП в этом году "в среднем" останется мягкой, но регулятор продолжит оценивать сроки и темпы возвращения к нейтральной политике (приведения ключевой ставки к уровню в 5-6%). Не исключено, что первый шаг на пути нормализации ДКП регулятор сделает уже в этом году.

На предыдущем заседании 12 февраля ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Другие варианты решений (снизить или повысить ставку) регулятор тогда не рассматривал, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в феврале.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 15 марта осталась на уровне 5,8% (максимальное значение с ноября 2016 года). За неделю до этого, на 9 марта, она ускорилась до 5,8% с 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец января.

Банк России в феврале повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 3,7-4,2% с 3,5-4,0%. Позднее ЦБ допустил, что инфляция в России в текущем году может сложиться ближе к верхней границе этого диапазона.

Рынки продолжают оценивать итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, завершившегося накануне. Регулятор сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 годы. Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. В декабре ФРС ожидала повышения ВВП соответственно на 4,2% и 3,2%.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг днем. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,66% - до $67,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,76% - до $64,11 за баррель.

Стоимость WTI при этом опускается пятый день подряд, что является максимальным периодом снижения более чем за год, отмечает Bloomberg. Brent также демонстрирует продолжительное снижение.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало решение некоторых европейских стран приостановить использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Помимо этого, министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 400 тыс. баррелей.

"Вчерашние утренние комментарии СМИ о возможности введения новых санкций против РФ на следующей неделе не предвещали сильно негативной реакции, но она случилась после резких откровений президента США в отношении российского президента, названного "убийцей". После этого рубль резко ушел почти в 74 руб./$1, где он и оставался почти до конца дня. Лишь вечером после успокоительных комментариев ФРС и снижения доллара рубль скорректировался до 73,65 руб./$1. Санкционная угроза останется ключевой до следующей недели, однако чрезмерно сгущать краски также не стоит. При позитивном внешнем фоне возможна стабилизация в диапазоне 73-74 руб./$1", - полагает директор по инвестициям компании "Локо-инвест" Дмитрий Полевой.

"Вчера на рубль повлияли резкие заявления президента США Джо Байдена. Рост санкционных рисков в моменте поднял курс выше 74 руб./$1. Тем не менее, мы не ждем существенных экономических санкций, в том числе и ограничений на госдолг, поэтому диапазон 73,5-74,5 руб./$1 остается актуальным для рубля, а в случае сохранения позитива в рисковых активах курс может приблизиться к 73 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,29% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок подросла на 1 б.п. - до 4,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,72% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 4 б.п. - до 4,93% и 5,04% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 марта 2021 года 08:31
Рубль приостановил падение к доллару и евро на старте торгов пятницы благодаря локальной стабилизации нефти
Москва. 19 марта. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" утром незначительные, рубль приостановил падение к бивалютной корзине, отмечавшееся накануне, благодаря наметившейся локальной стабилизации ситуации на нефтяных площадках; участники внутреннего валютного рынка также находятся в ожидании объявления в пятницу итогов очередного заседания Банка России по ставке.    читать дальше
.
18 марта 2021 года 19:36
Рубль вечером ускорил падение к бивалютной корзине на фоне усиленно дешевеющей нефти
Москва. 18 марта. Доллар активизировал рост, евро развернулся вверх и также повышается на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне падающих цен на нефть.    читать дальше
.
18 марта 2021 года 19:27
Рынок акций РФ завершил день откатом вслед за нефтью, выросли Ozon и Русал
Москва. 18 марта. Рынок акций РФ завершил торги в четверг снижением индикаторов из-за санкционных рисков в отношении России и упавшей нефти (Brent откатилась в район $65 за баррель - уровень 2-недельной давности) на фоне роста доходностей американских гособлигаций; индекс МосБиржи удержался выше рубежа 3500 пунктов благодаря ослаблению рубля, росту АДР Ozon и бумаг "Русала".    читать дальше
.
18 марта 2021 года 18:54
Цены евробондов РФ в четверг умеренно снизились вслед за UST и ростом санкционных рисков
Москва. 18 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно снизились на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также возросших санкционных рисков. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.    читать дальше
.
18 марта 2021 года 18:52
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции РусАла с прогнозной ценой 64 руб
ТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции "РусАла" с прогнозной ценой 64 рубля за штуку и потенциалом роста 42% от текущего уровня. Эксперты отмечают, что рост цен на алюминий превосходит прогнозы и текущая цена акций компании не отражает перспективы собственно алюминиевого бизнеса (только...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 18:31
Возможно продолжение роста доходности гособлигаций США в ближайшие дни - "Альфа-Капитал"
Возможно продолжение роста доходности казначейских облигаций США в ближайшие дни, говорится в комментарии управляющей компании "Альфа-Капитал". "В целом решение Комитета по открытым ранкам ФРС по итогам заседания в среду и последовавшая затем пресс-конференция Дж. Пауэлла не смогли "охладить"...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 17:57
Вероятно дальнейшее снижение цен на золото и серебро - Julius Baer
Вероятно дальнейшее снижение цен на золото и серебро на фоне продолжающегося уменьшения спроса на защитные активы, говорится в аналитическом материале Julius Baer. "Заседание ФРС США в среду дало долгожданный импульс рынкам золота и серебра после нескольких недель вялой торговой активности и...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 17:33
"Газпром нефть" может стать основным бенефициаром корректировок к формуле демпфера - Газпромбанк
Нефтяные компании с большой долей переработки (в процентах от нефтедобычи) и значительными поставками топлива на внутренний рынок должны стать основными бенефициарами предложенных корректировок к формуле демпфера, в частности "Газпром нефть", полагают аналитики Газпромбанка. "Газпром нефть"...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 17:08
ПСБ рекомендует держать бумаги "Ленты" с прогнозной ценой 280 руб. - ПСБ
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги "Ленты" с прогнозной ценой 280 рублей за GDR, сообщается в обзоре банка. "Лента" в четверг провела "День инвестора", где сообщила, что рассматривает SPO для увеличения free float и возможность выплаты первых дивидендов, констатируют в ПСБ....    читать дальше
.
18 марта 2021 года 16:38
Перспективы индекса S&P 500 умеренно позитивны на среднесрочном горизонте - BCS Express
Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают перспективы индекса S&P 500 на среднесрочном горизонте, говорится в комментарии инвесткомпании. "Сопротивление в районе 3980 пунктов по индексу S&P 500 остается в силе и лишь его преодоление позволит с уверенностью ожидать достижения круглой...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 16:14
Цена акций Starbucks может закрепиться выше $115 в среднесрочной перспективе - "Фридом Финанс"
Цена акций Starbucks Corp. может закрепиться выше $115 в среднесрочной перспективе, полагает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Акции Starbucks имеют хорошую основу для дальнейшего подъема котировок на среднем и дальнем горизонте. До лета бумага может закрепиться выше $115, а до конца...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 15:46
Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3435-3565п до конца недели - "Русс-Инвест"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3435-3565 пунктов до конца текущей недели, говорится в комментарии инвестиционной компании "Русс-Инвест". "Российский рынок акций установил новый исторический максимум, и, учитывая, что он растет с непродолжительными коррекциями с ноября...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 15:25
Акции Headhunter интересны для инвестиций на долгосрочном горизонте - BCS Express
Акции Headhunter могут быть интересны для инвестиций на долгосрочном горизонте, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. Headhunter представил позитивные финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2020 года, констатирует аналитик инвесткомпании. Темпы роста выручки продолжили восстановление...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 15:02
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3925-3975 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3925-3975 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индекс широкого рынка продолжил движение к историческим максимумам, но импульс угасает. Вероятна краткосрочная...    читать дальше
.
18 марта 2021 года 14:42
Цена нефти останется в диапазоне $65,5-68,5/барр. до конца недели - "Русс-Инвест"
Цена нефти останется в диапазоне $65,5-68,5 за баррель до конца текущей недели, говорится в комментарии главного экономиста "Русс-Инвест" Александра Арутюняна. "Нефтяной рынок в начале марта получил мощную поддержку в виде решения ОПЕК+ и нового пакета мер по стимулированию экономики США в...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.