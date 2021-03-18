Цены евробондов РФ в четверг умеренно снизились вслед за UST и ростом санкционных рисков

Москва. 18 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно снизились на фоне ценового падения американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также возросших санкционных рисков. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 17 марта на 17 базисных пунктов, составив 114,63% от номинала, что соответствует доходности 1,705% годовых (рост на 4 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК практически не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,28% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,055% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 4,5 пункта и составил 165 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к среде на 126 базисных пунктов - до 126,23% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 4,08% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 91 базисный пункт - до 122,01% от номинала (их доходность выросла на 5,5 базисного пункта и составила 4,06% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 23 базисных пункта - до 112,93% от номинала, что соответствует доходности 2,1% годовых (рост на 4 базисных пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 109,42% от номинала (их доходность выросла на 1,5 пункта - до 1,025% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 131 базисный пункт - до 118,38% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 4,1% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 40 базисных пунктов, подешевев до 110,52% от номинала (доходность выросла на 6,5 пункта - до 2,43% годовых).

"Сегодня на мировых долговых рынках наблюдается всеобщее падение цен, что ведет к росту процентных ставок, причем практически во всех валютах. Такая динамика долговых рынков стала следствием заявлений представителей Федрезерва США по итогам вчерашнего заседания, в частности, сегодня доходность десятилетних US Treasuries поднялась еще на 9 базисных пунктов (до 1,74% годовых) после роста почти на 3 пункта накануне. На развивающихся рынках рост процентных ставок доходил сегодня до 20 базисных пунктов, что в принципе довольно много. И хотя Россия не является в этом плане аутсайдером, тем не менее, на отечественные еврооблигации дополнительное давление оказывает вновь вышедшая на первый план санкционная риторика со стороны США. Примечательным выглядит тот факт, что сейчас наблюдается практически полное, до дней, совпадение с динамикой прошлого года, когда именно в конце второй декады марта были зафиксированы локальные минимумы рынка", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам мартовского заседания сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 годы, а также прогнозы инфляции. Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году.