"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции РусАла с прогнозной ценой 64 руб

"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции "РусАла" с прогнозной ценой 64 рубля за штуку и потенциалом роста 42% от текущего уровня.

Эксперты отмечают, что рост цен на алюминий превосходит прогнозы и текущая цена акций компании не отражает перспективы собственно алюминиевого бизнеса (только оценку принадлежащего ей 27%-ого пакета бумаг ГМК "Норильский никель").

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