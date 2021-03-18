ПСБ рекомендует держать бумаги "Ленты" с прогнозной ценой 280 руб. - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать бумаги "Ленты" с прогнозной ценой 280 рублей за GDR, сообщается в обзоре банка.

"Лента" в четверг провела "День инвестора", где сообщила, что рассматривает SPO для увеличения free float и возможность выплаты первых дивидендов, констатируют в ПСБ. Компания планирует увеличить выручку вдвое (до 1 трлн рублей в 2025 году) и сохранить уровень долговой нагрузки не выше текущего уровня.

"Мы считаем изменения, предложенные в стратегии, оправданными, поскольку иначе компания превратится в нишевого игрока и не сможет конкурировать с более крупными ритейлерами. Ожидаем, что при старте реализации стратегии рентабельность EBITDA "Ленты" снизится, но в перспективе восстановится. Сохраняем умеренно позитивный взгляд на бумагу и рекомендуем "держать" в ожидании дивидендной политики: прогнозная цена - 280 рублей за GDR, потенциал роста составляет 5% от текущего уровня", - пишут эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.