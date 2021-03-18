Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3435-3565п до конца недели - "Русс-Инвест"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3435-3565 пунктов до конца текущей недели, говорится в комментарии инвестиционной компании "Русс-Инвест".

"Российский рынок акций установил новый исторический максимум, и, учитывая, что он растет с непродолжительными коррекциями с ноября прошлого года, вполне назрела коррекция. Реализуется она или нет зависит от динамики рынка акций в США и цен на нефть, если принять во внимание существующие корреляции. В случае роста нефтяных цен и американских индексов российский рынок вполне может продолжить движение вверх. Мы предполагаем, что до конца недели индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 3435-3565 пунктов", - пишет главный экономист инвесткомпании Александр Арутюнян.

"С учетом того что волатильность рынка может нарастать, и при этом сырье растет в цене (на ожиданиях быстрого восстановления мировой экономики), мы бы в среднесрочной перспективе предложили сосредоточить внимание на дивидендных бумагах (в том числе сырьевых компаний), обеспечивающих высокую дивидендную доходность. Поэтому нам нравятся акции "Сургутнефтегаза" (привилегированные), сталелитейных компаний, которые традиционно платят высокие дивиденды, "АЛРОСА" и "МТС", - указывает эксперт.

По мнению Арутюняна, на дальнейшую динамику рынка акций, вероятнее всего, повлияют решения Комитета по открытым рынкам ФРС США и Банка России по ключевой ставке.

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