Цена нефти останется в диапазоне $65,5-68,5/барр. до конца недели - "Русс-Инвест"

Цена нефти останется в диапазоне $65,5-68,5 за баррель до конца текущей недели, говорится в комментарии главного экономиста "Русс-Инвест" Александра Арутюняна.

"Нефтяной рынок в начале марта получил мощную поддержку в виде решения ОПЕК+ и нового пакета мер по стимулированию экономики США в размере 1,9 трлн долл. Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание, что ОПЕК, МЭА и министерство энергетики США в течение последних месяцев регулярно пересматривали в сторону понижения объем мирового спроса на сырую нефть (сегодня, правда, МЭА повысило прогноз). Экономическая статистика Европейского союза, выходившая в последнее время, показывает, что и сам союз, и отдельные страны, входящие в его состав вполне могут столкнуться с рецессией с двойным дном (надо дождаться статистики по итогам первого квартала 2021 года) вследствие очередных экономических ограничений из-за пандемии", - отмечает Арутюнян.

Таким образом, пока на мировом рынке нефти, по мнению эксперта инвесткомпании, сохраняется дисбаланс между спросом и предложением. В моменте необходимо обратить внимание на рост запасов сырой нефти в США (растут уже четвертую неделю подряд) и выполнение обязательств в рамках ОПЕК+.

"Не исключено, что в начале апреля картель вновь слегка увеличит добычу. Поэтому волатильность вполне может вернуться. Пока, также с ноября прошлого года, нефть торгуется в весьма узком восходящем торговом канале. Мы предполагаем, что котировки нефти сорта Brent до конца недели будут находиться в диапазоне $65,5-68,5 за баррель", - прогнозирует Арутюнян.

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