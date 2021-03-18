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18 марта 2021 года 14:42
Цена нефти останется в диапазоне $65,5-68,5/барр. до конца недели - "Русс-Инвест"
Цена нефти останется в диапазоне $65,5-68,5 за баррель до конца текущей недели, говорится в комментарии главного экономиста "Русс-Инвест" Александра Арутюняна. "Нефтяной рынок в начале марта получил мощную поддержку в виде решения ОПЕК+ и нового пакета мер по стимулированию экономики США в размере 1,9 трлн долл. Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание, что ОПЕК, МЭА и министерство энергетики США в течение последних месяцев регулярно пересматривали в сторону понижения объем мирового спроса на сырую нефть (сегодня, правда, МЭА повысило прогноз). Экономическая статистика Европейского союза, выходившая в последнее время, показывает, что и сам союз, и отдельные страны, входящие в его состав вполне могут столкнуться с рецессией с двойным дном (надо дождаться статистики по итогам первого квартала 2021 года) вследствие очередных экономических ограничений из-за пандемии", - отмечает Арутюнян. Таким образом, пока на мировом рынке нефти, по мнению эксперта инвесткомпании, сохраняется дисбаланс между спросом и предложением. В моменте необходимо обратить внимание на рост запасов сырой нефти в США (растут уже четвертую неделю подряд) и выполнение обязательств в рамках ОПЕК+. "Не исключено, что в начале апреля картель вновь слегка увеличит добычу. Поэтому волатильность вполне может вернуться. Пока, также с ноября прошлого года, нефть торгуется в весьма узком восходящем торговом канале. Мы предполагаем, что котировки нефти сорта Brent до конца недели будут находиться в диапазоне $65,5-68,5 за баррель", - прогнозирует Арутюнян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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