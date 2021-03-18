"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Verizon Communications с целью $60,89

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Verizon Communications Inc. с целью $60,89 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,22%, стоп-приказ: $53,26, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Verizon Communications - первый оператор в США, который успешно завершил испытания 5G в глобальном роуминге, что в перспективе позволит клиентам пользоваться преимуществами услуг 5G на международном уровне. Verizon Communications получила на аукционе более 3,5 тыс. из 5,68 тыс. лицензий на частоты, которые подходят для работы сети 5G. В долгосрочной перспективе это поможет компании получить значительную долю рынка среди мобильных операторов. В краткосрочной перспективе сильным аргументом в пользу покупки акций компании выступает выплата ежеквартальных дивидендов в размере $0,6275 на одну акцию. Годовая дивидендная доходность может составить 4,5%", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа, сильная поддержка находится в диапазоне $54-$55. Рост котировок выше 50 дневной скользящей средней позволит сохраниться импульсу вплоть до $61. "Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 14,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $53,26, риск на сделку составит 0,65%, соотношение прибыль/риск 2,06", - указывают эксперты инвесткомпании.

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