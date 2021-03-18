Вероятность повышения ставки ЦБ РФ на 25 б.п. сильно возрастает - Альфа-банк

Вероятность повышения ставки ЦБ РФ на 25 б.п. сильно возрастает, сообщается в комментарии Альфа-банка.

"Накануне заседания ЦБ по ставке макроэкономическая ситуация выглядит крайне неоднозначной, - отмечают эксперты банка Наталья Орлова и Анна Киюцевская. - С одной стороны, Росстат сообщил о замедлении инфляции - потребительские цены выросли всего на 0,1% в период с 10 по 15 марта и на 0,3% с начала месяца по состоянию на 15 марта. Это позитивный знак, отражающий замедление недельной инфляции после роста цен на 0,2% на протяжении пяти недель подряд. Тем не менее, перспективы эффекта переноса ухудшаются после вчерашнего усиления санкционных опасений: курс рубля ослаб на 1 руб./$1, и решение российских властей отозвать своего посла в США для "консультаций" является негативным знаком".

На взгляд аналитиков банка, рынок все больше опасается новых санкций, которые могут быть распространены на весь российский долг. Жесткие комментарии Минфина, указывающие на то, что правительство готово к негативному развитию ситуации, также свидетельствует об усилении напряженности. "В целом эскалация санкционных опасений негативна с точки зрения решения ЦБ по ключевой процентной ставке, и вероятность ее повышения на 25 б. п. сильно возрастает, тогда как ранее мы ожидали, что ЦБ предпочтет сценарий ее сохранения на прежнем уровне", - заключают Орлова и Киюцевская.

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