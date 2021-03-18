Диапазон 73,5-74,5 руб./$1 остается актуальным для рубля - Банк "Санкт-Петербург"

Диапазон 73,5-74,5 руб./$1 остается актуальным для рубля, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Валюты EM в четверг растут на risk-on настроениях, курс доллар/рубль после роста в среду незначительно снижается. Вчера на рубль повлияли резкие заявления президента США Дж. Байдена. Рост санкционных рисков в моменте поднял курс выше 74 руб./$1. Тем не менее, мы не ждем существенных экономических санкций, в том числе и ограничений на госдолг, поэтому диапазон 73,5-74,5 руб./$1 остается актуальным для рубля, а в случае сохранения позитива в рисковых активах курс может приблизиться к 73 руб./$1", - пишут аналитики банка.

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