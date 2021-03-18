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18 марта 2021 года 12:34
"Финам" рекомендует покупать акции Cummins с целью $344,7
"Финам" рекомендует покупать акции Cummins Inc. с целевой ценой $344,7 за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста на уровне 26%, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Наталия Пырьева приводит ряд аргументов в пользу рекомендации: - Cummins проявила высокую устойчивость к кризису и по итогам четвертого квартала 2020 года представила впечатляющие финансовые результаты. Выручка увеличилась на 4,5% г/г, до $ 5,8 млрд, чистая прибыль возросла на 28,5% г/г и составила $ 501 млн, или $ 3,36 на бумагу. - Cummins является стабильным плательщиком дивидендов и по итогам 2020г компания направила на выплаты $ 782 млн, или $ 5,28 на акцию, с доходностью 2,4%. - Cummins активно работает в области водородной энергетики и в конце 2020г ввела в эксплуатацию крупнейший в мире электролизер мощностью 20 МВт. - Масштабные инвестиции в инфраструктурные проекты со стороны крупных государств мира будут в долгосрочной перспективе обеспечивать рост спроса на строительную технику и продукцию компании. Cummins - один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов. Производственные мощности компании находятся в 13 странах, включая США, Великобританию, Китай, Индию, Бразилию и Россию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CUMMINS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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