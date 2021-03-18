Рынок акций РФ утром подрос в рамках отскока на новостях от ФРС, "быков" сдерживает слабость нефти

Москва. 18 марта. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми площадками на новостях Федрезерва США о повышении прогнозов по ВВП и уровня инфляции на текущий год, однако слабость нефти и санкционные риски сдерживают "быков"; лидируют в росте расписки Ozon и бумаги "Русала".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3524,13 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1507,3 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар стоит 73,68 рубля (+0,04 рубля), доходность 10-летних UST выросла до 1,724% годовых (+5,1%).

Подорожали расписки OZON (+3,8%), акции UC Rusal (+2,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,6%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +1,3% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ в четверг отскочил вверх после падения накануне из-за вернувшихся санкционных рисков. Федрезерв США ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений, но порадовало то, что все 18 членов ФРС прогнозируют сохранение ставки в текущем году на текущем уровне (лишь четверо из них ждут увеличения ставки в 2022 году). При этом повышение прогноза роста ВВП США в текущем году вызвало подъем американских индексов, S&P 500 и Dow обновили исторические максимумы.

Тем не менее, на сильную динамику российских акций рассчитывать не следует, поскольку еще какое-то время над рынком будут довлеть санкционные страхи и очередной виток ухудшения отношений Россия-США. Заявления президента США Джо Байдена стали катализатором для падения рубля, но общий позитив после заседания ФРС немного ослабил давление на российскую валюту, отмечает Антонов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, улучшению настроений на рынках способствовали итоги заседания ФРС: регулятор ожидаемо сохранил неизменной ключевые параметры своей политики, однако пересмотрел прогнозы по экономике на 2021 год в большую сторону, причем заметно. Также были повышены ориентиры по общей и базовой инфляции по 2022-2023 годы. Вместе с тем по-прежнему большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС не склонны повышать ставку ранее 2023 года. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что видит высокую вероятность заметного ускорения экономики США уже в ближайшей перспективе на фоне реализации программы стимулов и вакцинации. Причем, несмотря на ожидания ускорения инфляции в ближайшие несколько месяцев, параметры стимулирующей политики регулятор пересматривать не намерен.

Заявления Федрезерва позволили отодвинуть на второй план рост долларовых ставок и ухудшение американской статистики (помимо данных о розничных продажах и промпроизводстве, разочаровали и данные по новостройкам). В четверг на мировых фондовых рынках сохраняется сдержанный оптимизм. Учитывая нормализацию настроений на мировых рынках и резкий неоправданный провал российских акций накануне, в четверг ожидается стабилизация ситуации. Индекс МосБиржи будет "проторговывать" зону 3500-3550 пунктов, с попытками возврата в ее верхнюю половину, считает Локтюхов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы остались довольны итогами заседания ФРС, так как ее глава Джером Пауэлл заявил о нежелании действовать превентивно и думать о повышении процентных ставок ранее чем через 2-3 года. Пауэлл также допустил временный скачок инфляции выше 2% (в частности, в этом году). Тем временем, доходность 10-летних гособлигаций продолжает расти и превысила уже 1,7% годовых ввиду улучшения перспектив экономики. ФРС теперь ждет увеличения ВВП страны в этом году на 6,5% против предыдущего прогноза роста на 4,2%.

Рынок акций РФ утром в четверг отскочил вверх вслед за зарубежными площадками, компенсируя также откат накануне после ужесточения санкционной риторики США. Отечественные активы в дни относительно спокойного геополитического фона не слишком думают о санкциях и отыгрывают их факт лишь в случае объявления об ограничениях. Вероятно, так произойдет и на этот раз, по крайней мере до изменения новостного фона. ФРС в то же время свои мягким тоном смогла оказать краткосрочную поддержку рисковым активам и золоту, однако остается под вопросом, сохранятся ли оптимистичные настроения при дальнейшем росте стоимости гособлигаций. Ориентир по индексу МосБиржи в четверг - 3450-3570 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть пока остается под давлением, но цены все еще достаточно устойчивы, уверенности в завершении восходящего тренда нет. Значимая поддержка для Brent расположена на отметке $66,5 за баррель.

В США в среду индексы рынка акций выросли на 0,3-0,6%, Dow Jones (+0,6%) впервые завершил торги выше 33000 пунктов на итогах заседания ФРС.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, что совпало с прогнозами. При этом медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года.

Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 гг., а также прогнозы инфляции.

Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. В декабре ФРС ожидала повышения ВВП соответственно на 4,2% и 3,2%.

Повышение доходности гособлигаций в последние недели оказывало давление на рынки акций, особенно на бумаги технологических компаний, отмечает CNBC. При этом скачок доходности вызвал ротацию в стоимостные акции из акций роста. Уверенные темпы вакцинации и смягчение карантинных мер также поддержали акции компаний, которые могут выиграть от ускорения экономической активности.

Ожидания относительно роста потребительских цен (индекс PCE) в текущем году повышены Федрезервом до 2,4% с 1,8%, в следующем - до 2% с 1,9%, в 2023 году - до 2,1% с 2%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,2%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE подрос на 0,1%) после заседания Федрезерва США, но ушли в минус американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) на фоне роста доходностей UST.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году.

Нефть утром в четверг проседает на данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране четвертую неделю подряд; цена Brent находится на $0,36 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $67,37 за баррель (-0,9% и -0,6% в среду), апрельская цена WTI - $64,04 за баррель (-0,9% и -0,3% накануне).

Министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 400 тыс. баррелей.

Несмотря на "медвежьи" данные Минэнерго США, рынок сохраняет оптимизм относительно перспектив спроса на нефть, отмечает S&P Global Platts. Вакцинация от COVID-19 дает надежду на взятие пандемии под контроль, в то время как мировая экономическая активность набирает темпы.

Существует обеспокоенность по поводу вакцинации в Европе после приостановки применения вакцины AstraZeneca в некоторых странах. Однако аналитики ожидают роста поездок и спроса на бензин и авиатопливо в США в результате успешной вакцинации.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+9,8%), ПАО "Белуга групп"" (+7,3%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+3,3%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4,5%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 17,73 млрд рублей (из них 4,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,23 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 2,09 млрд рублей - на акции "Газпрома").