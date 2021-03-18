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18 марта 2021 года 12:11
Замедление темпов недельной инфляции снижает вероятность повышения ставки ЦБ в пятницу - "Уралсиб"
Замедление темпов недельной инфляции снижает вероятность повышения ключевой ставки на заседании ЦБ в пятницу, говорится в комментарии корпорации "Уралсиб". "Рост цен за 10-15 марта замедлился до 0,1%. На прошлой неделе произошло заметное снижение среднесуточных темпов роста цен, сейчас он за период с начала месяца оценивается в 0,023%, хотя еще неделю назад был равен 0,026%. Исходя из этих данных, можно оценить среднесуточный рост цен за отчетный период - 0,019%. Динамика за одну неделю не показательна, вполне возможно, что на следующей неделе мы вновь увидим ускорение роста цен, но на данный момент произошедшее замедление может быть использовано как аргумент против повышения ставки, оно подтверждает мнение Центробанка, что пик годовых темпов инфляции будет пройден в середине марта, после этого она начнет снижаться", - отмечает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. Более того, по мнению эксперта, сейчас даже нельзя исключать, что годовые темпы роста цен по итогам всего месяца останутся вблизи февральского уровня. К следующему же заседанию ЦБ по ключевой ставке уже будет более понятно, насколько устойчив тренд к замедлению инфляции, как скажется на годовых темпах роста цен эффект базы. "Также следует отметить, что изменение параметров денежно-кредитной политики оказывает влияние на инфляцию лишь с определенным, довольно длинным, лагом, так что повышение ключевой ставки в качестве экстренной противоинфляционной меры неэффективно. Это также позволяет ЦБ сохранить ставку неизменной на заседании 19 марта", - заключает Лебедева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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