"Финам" рекомендует покупать акции Check Point с целью $142,1

"Финам" рекомендует покупать акции Check Point с целевой ценой $142,1 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 21%, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Игорь Додонов приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Устойчивый спрос на решения для киберзащиты позволяет Check Point демонстрировать неплохие финпоказатели, даже в условиях коронакризиса. При этом сильной стороной компании, выгодно отличающей ее от конкурентов, являются очень высокие показатели прибыльности.

- Хороший баланс и значительные денежные потоки дают Check Point возможность направлять весомые средства на выплаты акционерам, а также позволяют ожидать усиления активности в области M&A.

- Глобальные расходы на защиту от киберугроз в ближайшие годы, как ожидается, будут расти, и Check Point, как один из главных игроков в этой отрасли, имеет все шансы продолжить выигрывать от развития данного тренда.

- Check Point продолжит укреплять позиции в таких быстрорастущих секторах, как облачные хранилища данных и интернет вещей. Значительный потенциал роста видится и в сегменте мобильной кибербезопасности.

- Акции Check Point выглядят недорогими по мультипликаторам.

Check Point Software Technologies Ltd. - один из ведущих мировых игроков в области IT-безопасности. Компания разрабатывает программные и аппаратные системы, включая межсетевые экраны и средства организации виртуальных частных сетей, и предлагает законченную архитектуру безопасности, которая защищает и сети крупных организаций, и мобильные устройства, а также отличается наиболее полным и интуитивно понятным управлением системой безопасности. Продуктами и сервисами Check Point пользуются сотни тысяч компаний и миллионы пользователей по всему миру. Капитализация Check Point составляет $16,1 млрд.

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