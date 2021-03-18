Доходности ОФЗ в четверг, скорее всего, стабилизируются на текущих уровнях - Sber CIB

Доходности ОФЗ в четверг, скорее всего, стабилизируются на текущих уровнях, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Ожидается стабилизация российского госдолга в четверг. В среду российские рублёвые гособлигации были под давлением из-за заявлений о возможных новых санкциях. Долгосрочные бумаги поддержал локальный спрос, поэтому их доходность выросла незначительно, а у среднесрочных бумаг она поднялась на 6-7 базисных пункта. В четверг ожидаем фиксации доходностей вблизи текущих уровней, поскольку санкционные риски уже учтены рынком", - отмечают аналитики Sber CIB.

Рубль в среду ослаб до более 74 руб./$1 на фоне политических новостей. Однако после заседания ФРС США доллар глобально подешевел примерно на 0,5-1%, и рубль снова укрепился до менее 74. "В четверг геополитические риски остаются актуальными, но рубль, скорее всего, зафиксируется у отметки 73,7 руб./$1 в ожидании пятничного заседания Банка России. Евро может ослабнуть до $1,19, если доходность облигаций США продолжит расти на фоне улучшения ситуации на рынке труда (ожидаются данные по безработице в США)", - прогнозируют эксперты Sber CIB.

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