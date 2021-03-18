Идея дня: в апреле-августе, скорее всего, придёт время для покупки рублёвых бондов - "ВТБ Мои Инвестиции"

Время для покупки рублевых облигаций, скорее всего, придет в апреле-августе, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Российские облигации заметно снизились в цене. Например, 6-летняя ОФЗ 26207 подешевела на 6% за последний месяц. Замедление недельной инфляции в РФ (+0,1% на прошлой неделе против +0,2% в предыдущие 5 недель) указывает на приближение её пика в годовом выражении. С сентября мы отдавали предпочтение российским акциям. Однако в апреле-августе, скорее всего, придёт время для покупки рублёвых облигаций. Особенно если ожидания хорошего урожая-2021 подтвердятся - это приведёт к снижению инфляции во 2 полугодии", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.