Цена нефти может отступить до $65,8-66,9 за баррель - Sber CIB

Цена нефти может отступить до $65,8-66,9 за баррель из-за снижения глобального спроса на риск, отмечается в комментарии Sber CIB.

Баррель Brent в среду подешевел почти на $2, до $67, под влиянием прогнозов Международного энергетического агентства и данных о росте запасов нефти в США. В четверг с утра он котируется по $67,5 - инвесторов обнадежило обещание Федрезерва США не повышать ставки до 2023 года включительно, однако аналитики Sber CIB не исключают, что из-за снижения глобального спроса на риск нефть может отступить до $65,8-66,9 за баррель.

Также в комментарии отмечается, что Американские индексы S&P 500 и Dow Jones в среду обновили исторические максимумы после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он сообщил, что процентная ставка в ближайшее время останется без изменений. Прогноз по росту американской экономики на 2021 год был повышен Федрезервом с 4,2% до 6,5%, а по потребительской инфляции - с 1,8% до 2,4%. По словам Пауэлла, экономика еще далека от целевых уровней по безработице и инфляции, поэтому сворачивать стимулы слишком рано.

Индекс Мосбиржи снизился на 2,3%. Аналитики Sber CIB полагают, что инфляционные риски могли быть переоценены, и в четверг утром ждут роста.

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