18 марта 2021 года 10:00
Утренние прогнозы: на рынке акций РФ в четверг будут преобладать консолидационные настроения
По мнению аналитиков, рынок акций в четверг будет консолидироваться на текущих уровнях, что позволит индексу Мосбиржи перейти к проторговке зоны 3500-3550 пунктов с попытками возврата в ее верхнюю половину.
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут отступить наверх вслед за зарубежными площадками, восстанавливаясь в том числе после ужесточения санкционной риторики США накануне. Отечественные активы в дни относительно спокойного геополитического фона не слишком думают о санкциях и отыгрывают их факт лишь в случае объявления об ограничениях. Вероятно, так произойдет и на этот раз, по крайней мере, до изменения новостного фона. ФРС в то же время своим мягким тоном смогла оказать краткосрочную поддержку рисковым активам и золоту, но сохранятся ли оптимистичные настроения при дальнейшем росте стоимости гособлигаций - большой вопрос".
BCS Express (Василий Карпунин): "Возможно небольшое повышение индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне. Индекс Мосбиржи откатился на 100 пунктов от установленных на текущей неделе исторических максимумов. Накануне котировки опустились в район первой зоны технической поддержки 3500-3520 пунктов, но уже на вечерней сессии последовал отскок. При закреплении ниже 3500 пунктов формально волна роста перейдет в фазу временного боковика. Но о формировании именно нисходящего тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3400 пунктов, что пока не ожидается".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3500-3520 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3490, 3470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3530, 3550 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около отметки 3500 пунктов. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая нормализацию настроений на мировых рынках и резкое понижательное движение в российских "фишках" накануне, выглядящее неоправданным, сегодня ждем стабилизации ситуации и на российском рынке акций, что позволит индексу Мосбиржи перейти к проторговке зоны 3500-3550 пунктов, с попытками возврата в ее верхнюю половину".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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18 марта 2021 года 13:52
Вероятность повышения ставки ЦБ РФ на 25 б.п. сильно возрастает, сообщается в комментарии Альфа-банка.
"Накануне заседания ЦБ по ставке макроэкономическая ситуация выглядит крайне неоднозначной, - отмечают эксперты банка Наталья Орлова и Анна Киюцевская. - С одной стороны, Росстат сообщил о... читать дальше
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18 марта 2021 года 13:23
Диапазон 73,5-74,5 руб./$1 остается актуальным для рубля, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Валюты EM в четверг растут на risk-on настроениях, курс доллар/рубль после роста в среду незначительно снижается. Вчера на рубль повлияли резкие заявления президента США Дж. Байдена. Рост... читать дальше
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18 марта 2021 года 13:02
Умеренно-позитивная динамика на рынке акций РФ сохранится до конца дня, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
"Следуя за фьючерсами на фондовых площадках США, индекс Мосбиржи в четверг к 11:00 мск вырос на 0,2%, несмотря на небольшое снижение нефтяных цен. ФРС ожидаемо сохранила параметры своей... читать дальше
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18 марта 2021 года 12:34
"Финам" рекомендует покупать акции Cummins Inc. с целевой ценой $344,7 за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста на уровне 26%, говорится в комментарии инвесткомпании.
Аналитик "Финама" Наталия Пырьева приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:
- Cummins проявила высокую... читать дальше
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18 марта 2021 года 12:11
Замедление темпов недельной инфляции снижает вероятность повышения ключевой ставки на заседании ЦБ в пятницу, говорится в комментарии корпорации "Уралсиб".
"Рост цен за 10-15 марта замедлился до 0,1%. На прошлой неделе произошло заметное снижение среднесуточных темпов роста цен, сейчас он за... читать дальше
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18 марта 2021 года 11:55
Москва. 18 марта. Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за мировыми площадками на новостях Федрезерва США о повышении прогнозов по ВВП и уровня инфляции на текущий год, однако слабость нефти и санкционные риски сдерживают "быков"; лидируют в росте расписки Ozon и бумаги "Русала". читать дальше
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18 марта 2021 года 11:47
Нефть теряет идеи для роста, и следует ждать дальнейшего снижения котировок Brent к $65 за баррель, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка Екатерины Крыловой.
"Вопреки ожиданиям, МЭА немного повысило прогноз по мировому спросу на нефть на этот год - до 96,5 млн барр./день. Но... читать дальше
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18 марта 2021 года 11:25
Рубль вернется к отметке 73,0 руб./$1 при отсутствии ощутимых действий со стороны США, отмечается в комментарии Росбанка.
Внешний фон в среду оказался разнородным, при этом негатив был сформирован враждебными высказываниями Дж. Байдена в адрес В. Путина, что было воспринято как предвестник... читать дальше
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18 марта 2021 года 11:09
"Финам" рекомендует покупать акции Check Point с целевой ценой $142,1 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 21%, говорится в комментарии инвесткомпании.
Аналитик "Финама" Игорь Додонов приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:
- Устойчивый спрос на... читать дальше
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18 марта 2021 года 10:47
Доходности ОФЗ в четверг, скорее всего, стабилизируются на текущих уровнях, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
"Ожидается стабилизация российского госдолга в четверг. В среду российские рублёвые гособлигации были под давлением из-за заявлений о возможных новых санкциях. Долгосрочные... читать дальше
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18 марта 2021 года 10:33
Время для покупки рублевых облигаций, скорее всего, придет в апреле-августе, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".
"Российские облигации заметно снизились в цене. Например, 6-летняя ОФЗ 26207 подешевела на 6% за последний месяц. Замедление недельной инфляции в РФ (+0,1% на прошлой неделе... читать дальше
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18 марта 2021 года 10:20
Цена нефти может отступить до $65,8-66,9 за баррель из-за снижения глобального спроса на риск, отмечается в комментарии Sber CIB.
Баррель Brent в среду подешевел почти на $2, до $67, под влиянием прогнозов Международного энергетического агентства и данных о росте запасов нефти в США. В четверг с... читать дальше
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18 марта 2021 года 10:11
Рубль в четверг, скорее всего, останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 88,0-89,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Российская валюта демонстрирует ослабление к доллару и евро на... читать дальше
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18 марта 2021 года 10:00
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и корпоративные новости:
- "Лента" проведет "День инвестора", Headhunter опубликует финансовую отчётность;
- В России выйдут еженедельные данные по золотовалютным... читать дальше
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18 марта 2021 года 09:51
Возможен подъем индекса Мосбиржи в верхнюю половину диапазона 3500-3550 пунктов на торгах в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Учитывая нормализацию настроений на мировых рынках и резкое понижательное движение в российских "фишках" в среду, выглядящее неоправданным, в четверг... читать дальше
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