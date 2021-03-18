Утренние прогнозы: на рынке акций РФ в четверг будут преобладать консолидационные настроения

По мнению аналитиков, рынок акций в четверг будет консолидироваться на текущих уровнях, что позволит индексу Мосбиржи перейти к проторговке зоны 3500-3550 пунктов с попытками возврата в ее верхнюю половину.

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут отступить наверх вслед за зарубежными площадками, восстанавливаясь в том числе после ужесточения санкционной риторики США накануне. Отечественные активы в дни относительно спокойного геополитического фона не слишком думают о санкциях и отыгрывают их факт лишь в случае объявления об ограничениях. Вероятно, так произойдет и на этот раз, по крайней мере, до изменения новостного фона. ФРС в то же время своим мягким тоном смогла оказать краткосрочную поддержку рисковым активам и золоту, но сохранятся ли оптимистичные настроения при дальнейшем росте стоимости гособлигаций - большой вопрос".

BCS Express (Василий Карпунин): "Возможно небольшое повышение индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне. Индекс Мосбиржи откатился на 100 пунктов от установленных на текущей неделе исторических максимумов. Накануне котировки опустились в район первой зоны технической поддержки 3500-3520 пунктов, но уже на вечерней сессии последовал отскок. При закреплении ниже 3500 пунктов формально волна роста перейдет в фазу временного боковика. Но о формировании именно нисходящего тренда можно будет рассуждать лишь при спуске ниже 3400 пунктов, что пока не ожидается".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3500-3520 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3490, 3470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3530, 3550 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около отметки 3500 пунктов. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая нормализацию настроений на мировых рынках и резкое понижательное движение в российских "фишках" накануне, выглядящее неоправданным, сегодня ждем стабилизации ситуации и на российском рынке акций, что позволит индексу Мосбиржи перейти к проторговке зоны 3500-3550 пунктов, с попытками возврата в ее верхнюю половину".