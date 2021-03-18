Рубль в четверг, скорее всего, останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 88,0-89,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта демонстрирует ослабление к доллару и евро на фоне санкционных заявлений администрации Белого дома. Новые ограничения, которые вводятся с сегодняшнего дня, коснутся экспорта российской продукции ОПК. ФРС сохранил размер ставки на прежнем уровне, 10-летние трежерис выросли до 1,66%. Нефтяные котировки продолжают снижение на фоне опасений третьей волны пандемии в Европе, а также за счет информации Министерства энергетики США о росте коммерческих запасов по итогам прошлой недели на 2,4 млн баррелей", - отмечает Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,02% и составила $67,69 за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,97% и составила $64,17 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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