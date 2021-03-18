Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и корпоративные новости:

- "Лента" проведет "День инвестора", Headhunter опубликует финансовую отчётность;

- В России выйдут еженедельные данные по золотовалютным резервам;

- Банк Англии объявит решение по ставке;

- В США выйдет индекс опережающих экономических индикаторов и статистика по заявкам на пособие по безработице;

- Во второй половине дня пройдет встреча дипломатов США и Китая: более вероятны пессимистичные комментарии, которые могут повлиять на настрой на рынках.

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