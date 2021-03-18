Выход рубля из диапазона 73-75 руб./$1 в ближайшее время маловероятен - ПСБ

Выход курса рубля к доллару из диапазона 73-75 руб./$1 в ближайшее время маловероятен, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"В рамках торгов четверга рубль может попытаться отыграть часть потерь, вызванных ростом санкционных рисков. Фиксация прибыли по коротким позициям в рубле и приближение пика налоговых выплат будут способствовать возвращению пары доллар/рубль в район 73-73,5 руб./$1, - отмечает эксперт ПСБ в комментарии. - При этом, на наш взгляд, учитывая последние события, в ближайшее время маловероятен выход доллара из диапазона 73-75 руб./$1. Так, высокие цены на нефть не дадут повода для дальнейшего существенного ослабления рубля, а санкционные риски снизят возможности для его укрепления".

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