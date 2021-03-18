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18 марта 2021 года 09:33

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 18 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; участники рынка будут также пристально следить за новостями на санкционную тематику, полагают эксперты.

Фондовые индексы США в среду выросли на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), при этом Dow Jones впервые по итогам торгов превысил 33000 пунктов. Индекс S&P 500 также обновил рекордный максимум. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 годы, а также прогнозы инфляции. Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем.

Доходность десятилетних US Treasuires в среду поднялась до 1,645% годовых с 1,617% годовых днем ранее. Повышение доходности гособлигаций в последние недели оказывало давление на рынки акций, особенно на бумаги технологических компаний.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном демонстрируют позитивную динамику на итогах заседания Федеральной резервной системы США. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,07%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК увеличился на 0,6%. В то же время австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,7%, несмотря на позитивную статистику. Безработица в стране в феврале опустилась до 5,8% по сравнению с 6,4% месяцем ранее. Это минимальный показатель с марта прошлого года, то есть с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали снижения всего до 6,3. Число рабочих мест в экономике увеличилось на 88,7 тыс. и превысило 13 млн. Экономисты прогнозировали повышение на 30 тыс., по данным The Wall Street Journal.

Вместе с тем цены на нефть в четверг продолжают снижаться после снижения накануне на данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране четвертую неделю подряд. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $67,56 за баррель, что на 0,65% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,6% - до $68 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $64,2 за баррель, что на 0,62% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов снизилась на 0,3% - до $64,6 за баррель.

Министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 400 тыс. баррелей.

Кроме того, эксперты обращают внимание на возросшие санкционные риски, которые накануне привели к заметной просадке курса рубля и падению акций, и не исключено, что в четверг данная тема останется в центре внимания участников рынка. В интервью телеканалу АВС в среду американский президент Джо Байден заявил, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы в США, воздержавшись от дополнительных комментариев. При этом Байден отметил, что с Москвой можно работать по темам, представляющим взаимный интерес, именно поэтому он решил продлить договор СНВ в январе.

В распространенном 16 марта докладе национальной разведки США содержалось утверждение о том, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать Байдена и поддержать Дональда Трампа. В то же время, согласно докладу, "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано. Новые санкции США против РФ, вероятно, будут касаться представителей российского руководства, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на телеканал CNN. При этом, по информации телеканала, эти санкции могут быть введены уже на следующей неделе.

Тем временем, министерство торговли США с 18 марта введет новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия. "Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с решением госсекретаря от 2 марта 2021 года по поводу того, что российское правительство применяло химическое или биологическое оружие, нарушая международное право, или летальное химическое или биологическое оружие против собственных граждан", - говорится в заявлении на сайте министерства. После вступления в силу новых мер бюро будет руководствоваться "презумпцией отказа", рассматривая заявки на лицензию на экспорт в Россию предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности. "Презумпция отказа" означает, что вероятность одобрения заявок - минимальная.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 3,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 14,312 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,838 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 марта снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 719,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-10" (+0,68%), "МТС-001P-03" (+0,52%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-001Р-07" (-0,6%), "МТС-001P-17" (-0,58%) и "МТС-001Р-14" (-0,54%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Талан-финанс" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 15 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 10-го купона, 30% в дату окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Купоны - квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 15 лет и офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,08% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 17 марта. Техразмещение запланировано на 22 марта.

ООО "Атомстройкомплекс-строительство" увеличило объем размещения облигаций серии БО-П01 на 150 млн рублей, в результате итоговый объем размещения составит 1,15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 8,68% годовых. Срок обращения выпуска - 5 лет, предусмотрена оферта через 1,5 года. Сбор заявок прошел 17 марта. Техразмещение запланировано на 24 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) перенесло дату техразмещения бондов серии 001Р-01 со сроком обращения 1 год 7 месяцев на 15,1 млрд рублей с 18 марта на неопределенный срок. Сбор заявок на выпуск прошел 15 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 4,25% годовых. Купоны квартальные. Цена размещения была установлена на уровне 100,09% от номинала. По выпуску предусмотрены колл-опционы в даты окончания каждого купонного периода (полностью либо частично). Облигации размещаются в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 15,1 млрд рублей. Сама программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до чуть более двух лет (819 дней).

Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") планирует 19 марта провести сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации 1-й серии объемом не менее 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 8,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 9,15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонных периодов. Техразмещение выпуска запланировано на 26 марта.

Экспобанк 24 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,75-8,00% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 7,98-8,24% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение выпуска запланировано на 26 марта.

АО "Автобан-Финанс" установило ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-П02 на уровне 7,25% годовых. Выпуск сроком обращения 5 лет объемом 3 млрд рублей был размещен в марте 2019 года по ставке 11% годовых до оферты через 2 года. По выпуску 26 марта предстоит исполнение оферты.

ООО "Арагон" (Новосибирск) установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей на уровне 8,25% годовых. Облигации сроком обращения 10 лет размещены по открытой подписке в апреле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых, ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Ставки 5-20-го купонов определяются как ключевая ставка Банка России плюс 4%. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 20 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 3 млрд рублей. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) выкупил в рамках оферты 4 млн 999,719 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 99,99% выпуска. Банк разместил 5-летние облигации объемом 5 млрд рублей в марте 2019 года по ставке 8,85% годовых. Ставка текущего купона по выпуску - 5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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