Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около 3500п в начале торгов в четверг - "Алго Капитал"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около уровня 3500 пунктов в начале торговой сессии в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3500-3520 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3490, 3470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3530, 3550 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около отметки 3500 пунктов. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает аналитик. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по его мнению, будет иметь выход еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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