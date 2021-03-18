Рубль, вероятно, останется в диапазоне 72,6-75 руб./$1 в ближайшие дни - BCS Express

Курс рубля к доллару, вероятно, останется в диапазоне 72,6-75 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии BCS Express.

"В паре USD/RUB на фоне происходящих событий в среду произошел закономерный импульс роста. Отскок сформировался ровно от области 72,6-72,8 руб./$1, которая является зоной сильной технической поддержки. В ближайшие дни курс с высокой вероятностью останется в актуальном для последних недель коридоре 72,6-75 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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