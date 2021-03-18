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18 марта 2021 года 08:31

Рубль слегка подешевел к доллару, но укрепился к евро на старте торгов на фоне противоречивых внешних факторов

Москва. 18 марта. Доллар США слегка подрос, евро немного снизился на "Московской бирже" в четверг утром, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине после заметного падения накануне на фоне противоречивых внешних факторов; участники рынка ждут дальнейшего развития санкционной тематики, которая вышла на первый план в среду.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,60-73,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,745 руб./$1 (+10,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 88,1425 руб./EUR1 (-8,25 копейки к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 2,1 копейки к уровню закрытия 17 марта, до 80,224 рубля.

Доллар при этом оказался на 64,31 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,17 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 18 марта связаны с влиянием нескольких противоположных факторов. Так, снижающиеся в рамках коррекции котировки нефти, а также возросшие санкционные риски оказывают некоторое давление на курс нацвалюты, и не исключено, что в течение торгового дня именно эти факторы выйдут на первый план. Вместе с тем сохраняющийся на глобальных рынках оптимизм в отношении рисковых активов, в том числе валют развивающихся стран, выступает в качестве поддерживающего фактора.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $67,54 за баррель, что на 0,68% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,15 за баррель, что на 0,7% ниже уровня на закрытие рынка 17 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют позитивную динамику вслед за ростом американских фондовых площадок; японский Nikkei 225 прибавляет 0,8%, при этом китайский CSI 300 растет почти на 0,7%. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 находится в небольшом плюсе (+0,04%).

Фондовые индексы США в среду выросли на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), при этом Dow Jones впервые по итогам торгов превысил 33000 пунктов. Индекс S&P 500 также обновил рекордный максимум. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 годы, а также прогнозы инфляции. Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем.

Доходность десятилетних US Treasuires в среду поднялась до 1,645% годовых с 1,617% годовых днем ранее. Повышение доходности гособлигаций в последние недели оказывало давление на рынки акций, особенно на бумаги технологических компаний.

Кроме того, эксперты обращают внимание на возросшие санкционные риски, которые накануне привели к заметной просадке курса рубля, и не исключено, что в четверг данная тема останется в центре внимания участников внутреннего валютного рынка. В интервью телеканалу АВС в среду американский президент Джо Байден заявил, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы в США, воздержавшись от дополнительных комментариев. При этом Байден отметил, что с Москвой можно работать по темам, представляющим взаимный интерес, именно поэтому он решил продлить договор СНВ в январе.

В распространенном 16 марта докладе национальной разведки США содержалось утверждение о том, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать Байдена и поддержать Дональда Трампа. В то же время, согласно докладу, "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано.

Новые санкции США против РФ, вероятно, будут касаться представителей российского руководства, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на телеканал CNN. При этом, по информации телеканала, эти санкции могут быть введены уже на следующей неделе.

Тем временем, министерство торговли США с 18 марта введет новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия. "Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с решением госсекретаря от 2 марта 2021 года по поводу того, что российское правительство применяло химическое или биологическое оружие, нарушая международное право, или летальное химическое или биологическое оружие против собственных граждан", - говорится в заявлении на сайте министерства. После вступления в силу новых мер бюро будет руководствоваться "презумпцией отказа", рассматривая заявки на лицензию на экспорт в Россию предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности. "Презумпция отказа" означает, что вероятность одобрения заявок - минимальная.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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