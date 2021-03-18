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18 марта 2021 года 09:30

Индекс Dow Jones впервые завершил торги выше 33000 пунктов

Фондовые индексы США в среду повысились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном демонстрируют позитивную динамику. Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают снижаться.

Фондовые индексы США в среду повысились на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, при этом Dow Jones впервые по итогам торгов превысил 33000 пунктов.

Индекс S&P 500 также обновил рекордный максимум.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 16-17 марта. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Помимо этого, Федрезерв повысил прогнозы роста ВВП США на 2021 и 2022 гг., а также прогнозы инфляции.

Согласно мартовскому прогнозу регулятора, американский ВВП увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в следующем. В декабре ФРС ожидала повышения ВВП соответственно на 4,2% и 3,2%.

Доходность десятилетних US Treasuires в среду поднялась до 1,645% с 1,617% днем ранее. Повышение доходности гособлигаций в последние недели оказывало давление на рынки акций, особенно на бумаги технологических компаний, отмечает CNBC. При этом скачок доходности вызвал ротацию в стоимостные акции из акций роста. Уверенные темпы вакцинации и смягчение карантинных мер также поддержали акции компаний, которые могут выиграть от ускорения экономической активности.

Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, упало на 10,3% относительно предыдущего месяца и составило 1,421 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны. Значение показателя стало минимальным за последние шесть месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в январе количество новостроек составляло 1,584 млн, а не 1,58 млн, как сообщалось ранее. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение числа новостроек в прошлом месяце до 1,56 млн с объявленного ранее январского уровня, сообщает Trading Economics.

Цена акций Lands End Inc. подскочила на 9,7%. Ритейлер одежды отчитался о превысивших прогнозы финансовых результатах за квартал, завершившийся 29 января. Чистая прибыль компании снизилась до $0,6 на акцию с $0,78 на акцию годом ранее, но превзошла прогноз аналитиков Refinitiv, который составлял $0,56 на акцию. Выручка Lands End сократилась на 2% - до $538,4 млн. Однако эксперты ожидали, что она составит $530,9 млн.

Котировки строительной компании Lennar Corp. (SPB: LEN) выросли на 13,8%. Компания увеличила скорректированную прибыль в первом финансовом квартале до $2,04 на акцию с $1,27 на акцию при прогнозе Zacks Investment Research на уровне $1,65 на акцию. Квартальная выручка компании составила $5,33 млрд и превысила прогноз, который предполагал показатель в $5,08 млрд.

Акции Plug Power Inc. упали в цене на 7,9%. Американский разработчик топливных элементов сообщил о необходимости произвести пересчет финансовой отчетности за 2018 и 2019 финансовые годы, а также некоторых квартальных результатов за 2019 и 2020 годы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 МСК вырос на 189,42 пункта (0,38%) и составил 33015,37 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 11,21 пункта (0,29%) - до 3974,12 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 53,64 пункта (0,4%) и составил 13525,20 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном демонстрируют позитивную динамику на итогах заседания Федеральной резервной системы США.

Американский ЦБ сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, а объем программы выкупа активов на уровне $120 млрд в месяц. При этом медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне до конца 2023 года.

Кроме того, ФРС повысила прогнозы роста ВВП США на ближайшие два года. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 6,5% в текущем году и на 3,3% в 2022 году. В декабре предполагалось повышение соответственно на 4,2% и 3,2%.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции после заседания, что экономика США восстанавливается после вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса быстрее, чем ожидалось, при этом занятость растет, а инфляция может подняться выше 2%-ного целевого показателя ФРС уже в этом году.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:29 МСК увеличился на 1,1%.

В число лидеров повышения котировок входят акции медиакомпании CyberAgent Inc. (+5,7%), Taiheiyo Cement Corp. (+5,6%) и интернет-компании Rakuten (+4,1%).

Кроме того, растет стоимость представителей финансовой отрасли, включая Mitsubishi UFJ Financial Group (+4,9%), Sumitomo Mitsui Financial Group (+3,8%) и Nomura Holdings (+3,8%).

Капитализация выпускающей полупроводники Advantest Corp. выросла на 3,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,8%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,6%.

Между тем бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дешевеют на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК поднялся на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растет стоимость производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-9,9%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (+5,8%), одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+4,6%), а также оператора бирж Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (+3,8%).

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings повысились на 3%, крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. - на 2,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК увеличился на 0,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,1%.

В то же время австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,7%, несмотря на позитивную статистику.

Безработица в стране в феврале опустилась до 5,8% по сравнению с 6,4% месяцем ранее. Это минимальный показатель с марта прошлого года, то есть с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали снижения всего до 6,3%, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics. Число рабочих мест в экономике увеличилось на 88,7 тыс. и превысило 13 млн. Экономисты прогнозировали повышение на 30 тыс., по данным The Wall Street Journal.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,8% и на 0,9% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают снижаться после снижения накануне на данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране четвертую неделю подряд.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 МСК в четверг составляет $67,59 за баррель, что на $0,41 (0,6%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,39 (0,6%) - до $68 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,22 за баррель, что на $0,38 (0,59%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов снизилась на $0,2 (0,3%) - до $64,6 за баррель.

Министерство энергетики США в среду сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,7 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 400 тыс. баррелей.

Аналитик ClipperData Мэтт Смит отметил, что "нефтепереработка на побережье Мексиканского залива, в нефтеперерабатывающем хабе США, еще продолжает восстанавливаться после снежной бури в Техасе в прошлом месяце".

"Дальнейший рост нефтеперерабатывающей активности должен привести к возвращению тенденции снижения запасов в отчете на следующей неделе", - приводит слова аналитика MarketWatch.

Несмотря на "медвежьи" данные Минэнерго США, рынок сохраняет оптимизм относительно перспектив спроса на нефть, отмечает S&P Global Platts. Вакцинация от COVID-19 дает надежду на взятие пандемии под контроль, в то время как мировая экономическая активность набирает темпы.

Существует обеспокоенность по поводу вакцинации в Европе после приостановки применения вакцины AstraZeneca в некоторых странах. Однако аналитики ожидают роста поездок и спроса на бензин и авиатопливо в США в результате успешной вакцинации.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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