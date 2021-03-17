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17 марта 2021 года 19:45

Цены евробондов РФ в среду упали на фоне новой волны повышения базовых ставок и возросших санкционных рисков

Москва. 17 марта. Котировки российских еврооблигаций в среду заметно упали на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок, а также на возросших санкционных рисках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь умеренно снизились в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 20 базисных пунктов по отношению к закрытию вторника и составила 114,8% от номинала, что соответствует доходности 1,66% годовых (рост на 6,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,5 базисного пункта и составила 101,275% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,065% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 6,5 пункта, составив 159,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали по отношению к предыдущему торговому дню на 155 базисных пунктов - до 127,83% от номинала (доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 3,99% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 139 базисных пунктов - до 123,32% от номинала (доходность выросла на 8,5 пункта и составила 3,98% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 43 базисных пункта - до 113,23% от номинала, что соответствует доходности 2,05% годовых (рост на 8 базисных пунктов к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 18 базисных пунктов, до 109,5% от номинала (доходность выросла на 6,5 пункта и составила 1,01% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 190 базисных пунктов, подешевев до 120,05% от номинала (доходность выросла на 10 пунктов и составила 4,01% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 44 базисных пункта, до 110,94% от номинала (доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 2,36% годовых).

"Российские еврооблигации сегодня торговались в "красной зоне". В результате доходность евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 7 базисных пунктов, а процентные ставки самых "длинных" российских суверенных бумаг с погашением в 2047 году прибавили еще больше - 10 базисных пунктов. При этом падают в цене практически все еврооблигации развивающихся стран на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок как в долларах, так и евро. В частности, доходность десятилетних US Treasuries выросла к вечеру среды на 3 базисных пункта. Помимо общемировых негативных настроений дополнительное давление на отечественные евробонды оказывают новые антироссийские торговые санкции со стороны США, которые вступят в силу уже завтра", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Министерство торговли США с 18 марта введет новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия. "Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли расширит экспортные ограничения для России в соответствии с решением госсекретаря от 2 марта 2021 года по поводу того, что российское правительство применяло химическое или биологическое оружие, нарушая международное право, или летальное химическое или биологическое оружие против собственных граждан", - говорится в заявлении на сайте министерства. После вступления в силу новых мер бюро будет руководствоваться "презумпцией отказа", рассматривая заявки на лицензию на экспорт в Россию предметов, контролируемых по соображениям национальной безопасности. "Презумпция отказа" означает, что вероятность одобрения заявок - минимальная.

Кроме того, как сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на телеканал CNN, новые санкции США против России, связанные с обвинениями во вмешательстве в американские выборы 2020 года, вероятно, будут касаться представителей российского руководства. При этом, по информации телеканала, санкции могут быть введены уже на следующей неделе. Администрация США, основываясь на докладе Нацразведки, вычислит масштабы попыток других стран повлиять на американские выборы 2020 год и займется подготовкой санкций. В докладе Нацразведки США утверждается, что иностранные государства не предпринимали попыток оказать непосредственное вмешательство в процесс проведения выборов в США в 2020 году. Тем не менее, по версии американской стороны, некоторые иностранные государства, такие как Иран и Россия, распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие в избирательные процессы и результаты".


Опубликовано: /Финмаркет/
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