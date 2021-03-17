Падение рынка акций РФ стало рекордным за 3 месяца из-за санкционных рисков и внешнего пессимизма

Москва. 17 марта. Рынок акций РФ в среду ощутимо просел из-за возросших санкционных опасений после заявлений президента США Джо Байдена о том, что "Россия заплатит" за вмешательство в выборы в США, а также на фоне внешних негативных сигналов перед итогами заседания Федрезерва США; откат индексов МосБиржи и РТС стал рекордным за 3 месяца (с 21 декабря).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3507,91 пункта (-2,3%), индекс РТС - 1493,66 пункта (-3,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,4%.

Доллар вырос до 73,99 рубля (+1,14 рубля), доходность 10-летних UST поднялась до 1,682% годовых (+3,6%).

В интервью телеканалу АВС в среду американский президент Джо Байден заявил, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы в США, воздержавшись от дополнительных комментариев. При этом Байден отметил, что с Москвой можно работать по темам, представляющим взаимный интерес, именно поэтому он решил продлить договор СНВ в январе.

В распространенном 16 марта докладе национальной разведки США содержалось утверждение о том, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать Байдена и поддержать Дональда Трампа. В то же время, согласно докладу, "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано.

Новые санкции США против РФ, вероятно, будут касаться представителей российского руководства, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на телеканал CNN. При этом, по информации телеканала, эти санкции могут быть введены уже на следующей неделе.

Тем временем, министерство торговли США с 18 марта введет новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия.

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-5,4%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-4,4% и -0,8% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,1% и -3,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,7%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Московской Биржи" (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

По оценке экономиста по РФ и СНГ инвесткомпании "Ренессанс Капитал" Софьи Донец, последние новости о санкциях против РФ можно расценивать скорее как позитивный фактор, поскольку они должны принести некоторое облегчение участникам рынка в плане санкционных опасений. Это также соответствует базовому прогнозу - выводы в докладе Нацразведки США оказались максимально мягкими.

Тот факт, что не было выявлено никаких кибератак, а также вмешательства в ключевые выборные процессы, вкупе с упоминанием "президента Путина" и "ряда российских правительственных организаций", подразумевает, что, скорее всего, санкции ограничатся индивидуальными ограничениями в отношении официальных лиц и госорганизаций.

Возможны и дополнительные санкции в связи с предполагаемым отравлением и заключением оппозиционера Алексея Навального, однако и они, скорее всего, будут носить индивидуальный и выборочный характер (коснутся отдельных чиновников и правительственных организаций) и не окажут существенного влияния на рынок, считает эксперт.

Агентство Bloomberg процитировало статью с интервью Байдена с критикой России, или, скорее, президента РФ Путина (интервью было записано еще во вторник, до выхода результатов доклада DNI публично). Несмотря на негативную реакцию рынка и очередное подтверждение того, что риторика Байдена относительно Кремля остается достаточно жесткой, этот новостной поток не меняет взгляда на возможные санкции, связанные со вмешательством в выборы. Ожидается, что рынок постепенно восстановится после первичной реакции, считает Донец.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, перед оглашением итогов заседания ФРС рынки вновь испытывают прежние страхи, доходность по 10-летним UST подскочила до 1,66% годовых. Опасения связаны с тем, что ФРС может воздержаться от выражения какой-либо обеспокоенности по поводу роста доходностей и продолжит придерживаться мантры относительно низкой инфляции в длительной перспективе. Локальными факторами давления для российского рынка акций выступила просевшая нефть и риски, связанные с публикацией очередного доклада разведки США по вмешательству РФ в выборы 2020 года. Акции "Норникеля" потеряли в цене уже более 20% от своего максимума и могут реализовать сценарий краткосрочного "медвежьего" тренда.

Производитель алюминия "Русал" отчитался за 2020 год: чистая прибыль упала на 20,9% (до $759 млн), а скорректированная составила $60 млн против убытка годом ранее в размере $270 млн. Долг компании сократился на 14%, до $5,563 млрд. Компания отмечает, что глобальный спрос на алюминий в 2020 году упал на 1,7% (до 63,9 млн тонн) с ростом объемов производства на 2,3% (до 65,3 млн тонн).

Динамика ставок больше говорит о том, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку без изменений, хотя на рынке мнения аналитиков заметно разделились. Президент США Байден заявил, что президент РФ заплатит за вмешательство в выборы в США в 2020 году. Конкретная сумма не называется, но, пожалуй, это одно из первых конкретизированных высказываний в адрес главы российского государства. Таким образом, торговля российскими активами вновь возвращается в режим реагирования на высказывания политических фигур, что носит "предсказуемо хаотичный" характер.

Международное энергетическое агентство ожидает, что восстановление мирового спроса на нефть до уровня 2019 года произойдет не ранее 2023 года. В 2024 году потребление может достичь 104,1 млн б/с. Самое неприятное в том, что к 2025 году спрос так и не восстановится в развитых странах. Возможно, что такой прогноз связан с увеличением доли электротранспорта и соответствующим снижением потребления топлива. Фактически отчет МЭА говорит об отсутствии ожиданий очередного "суперцикла" в нефти. Также пока остается неясным, как отрасль будет справляться с будущим спросом на фоне резкого падения инвестиций в последние годы. Если же говорить о текущем спросе, то он вполне удовлетворяется, тем более что в Европе процесс вакцинации явно затянется из-за приостановки использования препарата AstraZeneca.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл может как успокоить рынок, так и усилить его беспокойство. Вопрос инфляции далеко не единственный в связи с программами стимулирования. США предстоит найти источники финансирования бюджетного дефицита текущего года в размере $4,2 трлн. ФРС покроет его лишь на $960 млрд в рамках текущей программы покупки казначейских обязательств на $80 млрд в месяц. Также темой ближайших дней может стать старт обсуждения налоговых инициатив президента США Байдена. Для фондового рынка это одна из чувствительных тем, так как могут появиться предложения на повышение налогов на доходы от инвестиций. Российский рубль и рынок акций пока находятся под влиянием эмоций очередных угроз из США, заключил Кочетков.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, доходности долгосрочных гособлигаций США поднялись до 12-месячных вершин, отражая угрозу всплеска инфляции и повышения ставок. На этом фоне инвесторы с опасением ждут итогов заседания ФРС, так как регулятору нелегко будет убедить рынки в том, что, несмотря на большие фискальные и монетарные стимулы, более быстрый рост экономики, политика регулятора еще длительное время останется неизменной при возрастающих инфляционных рисках и нестабильности долгового рынка.

Дополнительное давление на рублевые активы создало усиление санкционных угроз. В отчете американской разведки было заявлено, что российское правительство якобы вмешивалось в выборный процесс США в 2020 году. На этом фоне администрация американского президента уже на следующей неделе планирует объявить об антироссийских мерах. Тем не менее, пока не появятся очевидные признаки того, что эти санкции будут затрагивать отдельные сектора российской экономики или крупный бизнес, данный фактор носит, скорее, умеренный эмоциональный характер. Если новые меры, как и раньше, будут направлены только против отдельных лиц и небольших компаний, это воспримется участниками российского рынка как достаточно сильный драйвер последующего роста рублевых активов, считает Бабин.

Эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) полагают, что американский регулятор не пойдет на изменения в денежно-кредитной политике, поэтому в центре внимания будут находиться комментарии ФРС относительно роста доходностей и инфляционных ожиданий. Опрос от Bank of America показал, что впервые с февраля 2020 года коронавирус уступил роль главного рыночного риска. Так, 43% опрошенных отметили, что преодоление доходности 10-летних UST уровня в 2% годовых вызовет коррекцию на рынке акций более чем на 10%. А доля инвесторов, ожидающих более высокую инфляцию в течение ближайших 12 месяцев, увеличилась на 7% за месяц и достигла 93%. Опрос также показал самый большой уровень оптимизма на товарных рынках более чем за 20 лет.

Заседание ФРС, таким образом, будет переломным для рыночных настроений - от заявлений регулятора относительно инфляции и доходностей будет зависеть масштаб реакции рынка. Вероятно, что регулятор продолжит свою риторику, связывая рост доходностей с высокими темпами восстановления экономики и преуменьшая инфляционные риски. Более того, ФРС в очередной раз отметит, что при сильном росте цен у регулятора есть все инструменты для борьбы с инфляцией. Помимо основных итогов заседания, стоит обратить внимание на пресс-конференцию Пауэлла, обновленный макроэкономический прогноз и "dot plot" - точечный график персональных ожиданий членов совета директоров, так как пока только один человек ожидает повышения ставки в следующем году. Также рынки ждут продления послаблений для банков в части коэффициента SLR, отмена которых в конце месяца может привести к продаже казначейских облигаций и давлению на доходности.

Давление на нефть продолжает оказывать отказ европейских стран от использования вакцины AstraZeneca, что снижает перспективы восстановления спроса. В то же время краткосрочно котировки поддерживают неожиданные данные о запасах нефти в США от Американского института нефти (API). В среду, помимо традиционных данных Минэнерго США о запасах сырья, будет опубликован ежемесячный отчет Международного энергетического агентства с обновленными прогнозами по спросу и предложению, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

В среду в Азии индексы слабо просели (японский Nikkei 225, китайский Shanghai Composite потеряли менее 0,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,02%), смешанная динамика отмечается в Европе (индексы CAC 40, DAX выросли на 0,01-0,1%, FTSE просел на 0,5%) и в США (индекс S&P 500 просел на 0,5%, Dow подрос на 0,3%) в ожидании итогов мартовского заседания Федрезерва.

Трейдеры ожидают от регулятора прогнозов процентных ставок и темпов инфляции, отмечает CNBC. Особое внимание приковано к пресс-конференции главы ФРС Пауэлла, которая состоится вечером в среду.

Аналитики прогнозируют, что Федрезерв, вероятно, отметит улучшение перспектив американской экономики, но подчеркнет, что пока слишком рано менять планы в отношении базовой процентной ставки, а также объемов выкупа облигаций.

По данным Минторга США, число новостроек в стране в феврале упало на 10,3% - до 1,421 млн домов (минимум за полгода), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал снижение показателя до 1,56 млн, сообщает Trading Economics.

Нефть в среду снижается после утреннего роста на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов сырья в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $67,73 за баррель (-1% и -0,7% во вторник), апрельская цена WTI - $64,2 за баррель (-0,9% и -0,9% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 марта, уменьшились на 1,047 млн баррелей после роста на 12,792 млн баррелей в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов на 2,715 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Тем временем инвесторы испытывают беспокойство относительно перспектив спроса в Европе в связи с медленными темпами вакцинации от коронавируса. Целый ряд европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-7%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-3,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+30,5%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+5,1%), ГДР "Лента" (MOEX: LNTA) (+4,4%), акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,1%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3,6%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 126,39 млрд рублей (из них 28,37 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,83 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 12,97 млрд рублей - на акции "Газпрома").