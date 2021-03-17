Рубль будет торговаться в диапазонах 73-76 руб./$1 и 87-90 руб./EUR1 до конца марта - Совкомбанк

Курс рубля, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 73-76 руб./$1 и 87-90 руб./EUR1 до конца текущего месяца, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Рубль в среду в моменте отреагировал на заявление Байдена резким ослаблением на 1% и поднимался к 74 руб./$1. Как обычно бывает в таких случаях, торговые роботы сработали на заголовки о санкциях против России, - отмечает эксперт. - Инвесторы опасаются введения новых экономических санкций, в том числе против рублевого госдолга. Однако это не является нашим базовым сценарием. Полагаем, что на следующей неделе США ограничатся точечными санкциями, и рубль отыграет часть потерь".

В то же время, указывает Васильев, против рубля в среду играют снижение цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран перед заседанием ФРС США. Аналитик ожидает, что внешний фон останется в ближайшие месяцы в пользу доллара и против валют развивающихся рынков.

"Полагаем, что среднесрочную поддержку рублю окажет ужесточение денежно-кредитной политики Банком России в пятницу, 19 марта. Считаем, что ЦБ повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5%, и укажет на более быстрое возвращение ставки в нейтральный диапазон 5-6%", - отмечает Васильев. - В целом ожидаем, что до конца марта рубль будет колебаться в диапазоне 73-76 руб./$1 и 87-90 руб./EUR1".

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