ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку неизменной на заседании 19 марта - Банк "Открытие"

Банк России с высокой вероятностью оставит ключевую ставку неизменной по итогам заседания в пятницу, 19 марта 2021 года, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Несмотря на продолжающиеся высокие темпы инфляции и ястребиную риторику членов Совета директоров Банка России, на предстоящем 19 марта заседании ЦБ с высокой вероятностью оставит ключевую ставку неизменной. При этом регулятор сохранит риторику, направленную на сохранение ожиданий роста ставок в целях увеличения ставок по депозитам населения, ограничения оттока средств населения в сложные финансовые инструменты с негарантированным доходом, а также подготовки рынка к возможным изменениям в денежно-кредитной политике (ДКП )в будущем, - пишет Петроневич в своем комментарии. - Впоследствии мы ожидаем замедления текущих темпов инфляции, в связи с чем Банк России может не начать цикл ужесточения ДКП и сохранить ключевую ставку на неизменном уровне до конца текущего года".

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